Rendkívüli bejelentést tett Orbán Viktor: Gurulj be lassítva is! - Videó

Mint arról már korábban a Bors beszámolt, csütörtök reggel egy rejtélyes poszt jelent meg Orbán Viktor közösségi oldalán. A miniszterelnök a posztjában elárulta, hogy csütörtök este élőben fog jelentkezni egy hatalmas meglepetéssel.

DPK Háborúellenes gyűlés, Győr, 2025. 11. 15.Orbán Viktor

Fotó: Mediaworks

Ezúttal azonban nem a családok és a magyar emberek megsegítése lesz a fő téma, hanem a sport! Csütörtökön 20 órától Orbán Viktor miniszterelnök, Hajdú B. István, az M4 Sport kommentátora és a Paksi FC labdarúgócsapatának vezetőedzője, Bognár György együtt fog szerepelni egy podcastben.

A beszélgetés Orbán Viktor Facebook-oldalán és YouTube-csatornáján, valamint az M4 Sport Youtube-csatornáján is követhető lesz. A beszélgetésnek Petrovics-Mérei Andrea, az M4 Sport műsorvezetője lesz a moderátora. Ezzel kapcsolatban tett közzé egy igazán beszédes rövid videót Orbán Viktor a Facebook-oldalán.

„Gurulj be lassítva is! Ma este 20:00-kor itt a Facebookon és az M4 Sporton” – emlékeztetett mindenkit Orbán Viktor.