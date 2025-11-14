Orbán Viktor: Ha valami úgy néz ki, mint egy kacsa…az bizony kacsa

"Ha valami úgy néz ki, mint egy kacsa…az bizony kacsa. Ilyenek ezek a baloldali pártok" - jelentette be a közösségi oldalán Orbán Viktor, egy videó kíséretében.
Az a helyzet, hogy a DK meg a Tisza baloldali pártok. A Tisza meg a DK nem támogatja a 14. havi nyugdíjat - ez igaz. Ők át akarják alakítani a nyugdíjrendszert - az rossz ötlet, a 14. havi jó ötlet. Nem támogatják a családtámogatásnak azt a formáját, hogy adómentességet adjunk a legalább két gyermeket vállalt édesanyáknak. Szerintünk ez belefér. Ők nem támogatják azt, hogy kétszeresére növeljük a gyerekek után járó adókedvezményt, szerintük nem fér bele - szerintünk belefér
- mondta el a videóban a miniszterelnök.
