Orbán Viktor: Aki vért ad, életeket ment

Ma, november 27-én tartják a Magyar Véradók Napját. Ezen alkalomból épp ma mutatkozott be az Országos Vérellátó Szolgálat új mobiltelefonos alkalmazása, mely a véradás gördülékenységét segíti, és ugyanezen alkalomból fogalmazott meg Orbán Viktor is levelet a véradóknak – melyet a miniszterelnök főtanácsadója, Nyitrai Zsolt tett közzé.

Aki vért ad, valóban életeket ment, éppen ezért az egyik legszebb és legfelemelőbb pillanat egy véradó számára, amikor megkapja a "vérét felhasználtuk" üzenetet. Ebben a rövid mondatban ugyanis éppúgy benne van az önzetlen segítség öröme, a hála érzete, mint az összetartozás ereje

- írja levelében a kormányfő, aki mindennapi hősökként hivatkozik minden egyes véradóra.

Nyitrai Zsolt a Facebook-oldalán kiemelte: napi 1600-1800 véradóra van szükség a biztonságos vérellátáshoz. Ez évente 400.000 önkéntes véradót jelent. Egy véradással három emberi élet is megmenthető.