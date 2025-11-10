Trump-Orbán-csúcsSzentmártonkátai vonatbalesetTisza-AdóMegasztár
Menczer Tamás: Orbán Viktor megvédte a rezsicsökkentést

Menczer Tamás
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 10. 10:42
Orbán-Trump-csúcsrezsicsökkentés
A Fidesszel az is jól jár, aki nem ránk szavaz – fogalmazott Menczer Tamás, kiemelve: Orbán Viktor Washingtonban megvédte a rezsicsökkentést. Magyar Péter azt is elárulja, aki szereti – tette hozzá.

„Orbán Viktor megvédte a rezsicsökkentést! A Fidesszel az is jól jár, aki nem ránk szavaz. Magyar Péter azt is elárulja, aki szereti” – írta a közösségi oldalán a Fidesz–KDNP kommunikáció igazgatója.

Az Orbán Viktor és Donald Trump találkozóján született megállapodással minden magyar család jól jár

Menczer Tamás ezzel arra utalt, hogy a magyar miniszterelnök múlt héten tárgyalt az amerikai elnökkel, Donald Trumppal, és jelentős eredményeket ért el. Orbán Viktor bejelentette:

sikerült megvédeni a rezsicsökkentést, és Magyarország teljes szankciómentességet kap a Török Áramlat és a Barátság vezetékek esetében.

A kommunikációs igazgató Magyar Péterre vonatkozó kijelentése pedig a Tisza Párt adatkezelési botrányára hívta fel a figyelmet. Százezerszámra kerültek nyilvánosságra és illetéktelen ukrán kezekbe magyar állampolgárok érzékeny személyes adatai.

Ezzel kapcsolatban Orbán Viktor a digitális polgári köröknek küldött vasárnapi körlevelében hangsúlyozta: aki adatokat gyűjt, adatkezelővé válik, és felelősséggel tartozik értük.

Mert ami egyszer kint van, az kint van. Nem lehet visszacsinálni. Az ukrán érintettség miatt nemzetbiztonsági kérdés is, ki kell vizsgálnunk

– fogalmazott a miniszterelnök.

