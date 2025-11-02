Süllős GyulaTisza-AdóSztárban Sztár All StarsMegasztár
Nyitrai Zsolt: siketek és nagyothallók számára is akadálymentes a nemzeti konzultáció

Nyitrai Zsolt
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 02. 10:56
akadálymentesnemzeti konzultáció
Siketek és nagyothallók számára is akadálymentes a nemzeti konzultáció - közölte a miniszterelnök főtanácsadója a Facebook-oldalán vasárnap.

Nyitrai Zsolt az oldalára feltöltött videóban azt mondta: Magyarország kormánya munkáját a párbeszédre építi. Fontos döntések előtt mindig kikérik az emberek véleményét - fűzte hozzá. "Most újra helyzet van!" - jelentette ki. Felhívta a figyelmet arra, hogy az elmúlt hetekben egyes politikai pártok több adóemelési tervet is megfogalmaztak. Az ellenzék Magyarországot is bele akarja vinni a háborúba, a beszedett adókból pedig Ukrajnát finanszírozná - közölte.

A konzultáció kitöltésével együttesen utasíthatjuk el a háborút, az adóemeléseket és a nyugdíjadót. Keresse Ön is az ívet a postaládájában és töltse ki még ma! Tiltakozzunk az adóemelések ellen!

 - fogalmazott a miniszterelnök főtanácsadója.

Kósa Ádám, a Belügyminisztérium fogyatékosságügyi államtitkára a videóban jelnyelven közölte, hogy Magyarország kormánya létrehozta az önálló fogyatékosságügyi államtitkárságot. "Most már örömmel hirdetjük, hogy a nemzeti konzultáció már 60 ezer siket és nagyothalló ember számára is akadálymentesen elérhető. A jelnyelvi változat a kérdésekről elérhető a www.sinosz.hu internetes oldalon" - tájékoztatott.

"Nézzék meg a kérdéseket és válaszoljanak! Minél többen válaszoljanak, hogy közösen döntsünk Magyarország jövőjéről!" - zárta szavait.

