Nyitrai Zsolt: a konzultáció kitöltésével együttesen utasíthatjuk el a háborút és az adóemeléseket

Nyitrai Zsolt úgy fogalmazott, a konzultáció javában tart, időszerű és fontos, mert az elmúlt hetekben egyes politikai pártok több adóemelési tervet is megfogalmaztak. "Bele akarnak vinni minket a háborúba, a beszedett adókból pedig Ukrajnát finanszíroznák" - hívta fel a figyelmet.
Hozzátette, tiltakozni kell az adóemelések ellen. Arra buzdított mindenkit, hogy töltse ki a konzultációt.
A videóban Nagy Sándor, a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetségének elnöke elmondta, az országban közel százezer vak és gyengénlátó ember él, akik számára alapvető fontosságú, hogy részt vegyenek a közéletben, és kifejthessék véleményüket a Magyarországot érintő fontosabb kérdésekben.
Jelezte, a szövetség kezdeményezésére a mostani nemzeti konzultáció akadálymentesen, mindenki számára hozzáférhető formában készült el.
