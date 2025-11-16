Nyugdíj-kiegészítésTisza-AdóMegasztárHáborúellenes Gyűlés
Nyitrai Zsolt: a konzultáció kitöltésével együttesen utasíthatjuk el a háborút és az adóemeléseket

nemzeti konzultáció
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 16. 16:01 / FRISSÍTÉS: 2025. november 16. 16:01
akadálymentesNyitrai Zsolt
A nemzeti konzultáció kitöltésével együttesen utasíthatjuk el a háborút, az adóemeléseket és a nyugdíjadót - jelentette ki a miniszterelnök főtanácsadója vasárnap a Facebook-oldalán megjelent videójában.

Nyitrai Zsolt úgy fogalmazott, a konzultáció javában tart, időszerű és fontos, mert az elmúlt hetekben egyes politikai pártok több adóemelési tervet is megfogalmaztak. "Bele akarnak vinni minket a háborúba, a beszedett adókból pedig Ukrajnát finanszíroznák" - hívta fel a figyelmet.

Hozzátette, tiltakozni kell az adóemelések ellen. Arra buzdított mindenkit, hogy töltse ki a konzultációt.

A videóban Nagy Sándor, a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetségének elnöke elmondta, az országban közel százezer vak és gyengénlátó ember él, akik számára alapvető fontosságú, hogy részt vegyenek a közéletben, és kifejthessék véleményüket a Magyarországot érintő fontosabb kérdésekben.

Jelezte, a szövetség kezdeményezésére a mostani nemzeti konzultáció akadálymentesen, mindenki számára hozzáférhető formában készült el.

