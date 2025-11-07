Trump-Orbán-csúcsSzentmártonkátai vonatbalesetTisza-AdóSztárban Sztár All StarsMegasztár
Garantált bérminimum 2026-ban – mennyi lesz az annyi?

PUBLIKÁLÁS: 2025. november 07. 11:00
Megállapodás születhet a munkaadók és a munkavállalók között. Mutatjuk, mennyi lehet a garantált bérminimum 2026-ban.

A Versenyszféra és Kormány Állandó Konzultációs Fóruma ülést tartott hétfőn és közelebb kerültek a megegyezéshez. Ennek köszönhetően másfél héten belül megállapodás születhet a garantált bérminimum és a minimálbér 2026-os mértékéről. 

Garantált bérminimum 2026-ban – megállapodott a versenyszféra és a kormány. Képünk illusztráció Fotó: Godlikeart /  Shutterstock 

Garantált bérminimum 2026-ban – megállapodhatnak a munkaadók és a munkavállalók?

A Világgazdaság értesülései szerint a Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fórum (VKF) közelebb került a megegyezéshez. A jövő évi minimálbér- és garantált bérminimum-emelés mértékéről szóló megállapodás még nem végleges, de már közelednek a megoldáshoz, várhatóan másfél héten belül véglegesítik a számokat.

A tavalyi megállapodás alapján 2026-ra 13 százalékos minimálbér-emelést jósoltak, ezt viszont újra kellett tárgyalni. A munkáltatók visszafogottabb növekedést szorgalmaznak, a szakszervezetek ragaszkodnak ahhoz, hogy az emelés reálbér-növekedést hozzon.

Az elmúlt hetekben a munkaadói oldal 6–8 százalékos emelést, a munkavállalói oldal pedig 10–12 százalék körüli növekedést tartott optimálisnak.
A tavalyi bérmegállapodásnak megfelelően:

  • idén január elsejétől a minimálbér 9 százalékkal, bruttó 290 800 forintra emelkedett
  • 2026-ban bruttó 328 600 forintra
  • 2027-ben 374 600 forintra emelkedne.


Az emelés mértéke várhatóan elmarad az eredetileg tervezett 13 százaléktól, ha 11 százalékkal nő 2026-ban, ebben az esetben ez 322.788 forint lenne. A garantált bérminimum szinte biztosan ennél kisebb mértékben emelkedik. Jelenleg ennek összege bruttó 348 800, így 9 százalékos emeléssel 380 192 forint lehet.

 

