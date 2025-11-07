Garantált bérminimum 2026-ban – mennyi lesz az annyi?

A Versenyszféra és Kormány Állandó Konzultációs Fóruma ülést tartott hétfőn és közelebb kerültek a megegyezéshez. Ennek köszönhetően másfél héten belül megállapodás születhet a garantált bérminimum és a minimálbér 2026-os mértékéről.
A Világgazdaság értesülései szerint a Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fórum (VKF) közelebb került a megegyezéshez. A jövő évi minimálbér- és garantált bérminimum-emelés mértékéről szóló megállapodás még nem végleges, de már közelednek a megoldáshoz, várhatóan másfél héten belül véglegesítik a számokat.
A tavalyi megállapodás alapján 2026-ra 13 százalékos minimálbér-emelést jósoltak, ezt viszont újra kellett tárgyalni. A munkáltatók visszafogottabb növekedést szorgalmaznak, a szakszervezetek ragaszkodnak ahhoz, hogy az emelés reálbér-növekedést hozzon.
Az elmúlt hetekben a munkaadói oldal 6–8 százalékos emelést, a munkavállalói oldal pedig 10–12 százalék körüli növekedést tartott optimálisnak.
A tavalyi bérmegállapodásnak megfelelően:
Az emelés mértéke várhatóan elmarad az eredetileg tervezett 13 százaléktól, ha 11 százalékkal nő 2026-ban, ebben az esetben ez 322.788 forint lenne. A garantált bérminimum szinte biztosan ennél kisebb mértékben emelkedik. Jelenleg ennek összege bruttó 348 800, így 9 százalékos emeléssel 380 192 forint lehet.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.