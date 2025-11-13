Gubó vagy, aki cikákol? - Kvíz: Mennyit értesz a régi magyar szavakból?

Te tudod, hogy mit jelent a „tik” szó? Ha elmúltál ötven, akkor hallhattad nagymamádtól, de ha szeretsz régi témájú könyveket olvasni, akkor azokban is megtalálhattad ezt a szót. Manapság azonban már nem használják sem ezt, sem ezernyi régi szót, amelyek egykor a közbeszéd részei voltak. 1844-ben a magyart tették meg államnyelvvé, és bevezették azt az államigazgatásba és a közoktatásba is. A régi szavaink lassan átalakultak, hiszen formálódnia kellett a nyelvnek, hogy alkalmas legyen a hivatalos ügyintézéshez. A magyar nyelv napja november 13-a, melyet 2011 óta ünnepelünk.

A magyar nyelv napját 2011 óta ünnepeljük Fotó: Nata Shilo com / Shutterstock

Ma a magyar nyelv a főszereplő!

A magyar nyelv napján ünnepeljük mindazt, ami különlegessé teszi a magyarságot, hiszen szavaink, főleg a régiek, kifejezik a találékonyságot, bemutatják a magyar humort és azt, hogy egyetlen szóval is képesek vagyunk érzéseket, tájakat és emlékeket felidézni. A magyar nyelv nem csupán eszköz, dallam, festmény és történet egyszerre. A magyar nyelv élő, változik nap mint nap, sok szó és kifejezés a múltban ragadt, ma már a legtöbbet nem használjuk a hétköznapi beszédben, és sokukat már nem is értjük.

Mi volt a hivatalos nyelv régebben Magyarországon?

A latin volt a hivatalos nyelv évszázadokon át (kb. 1000–1844)

A középkortól kezdve egészen az 1800-as évek közepéig latinul folyt az ügyintézés, a törvényhozás és az oktatás zöme. Ez azt jelentette, hogy a királyi rendeletek, törvények, bírósági iratok, sőt még a megyegyűlések jegyzőkönyvei is latinul készültek. Még az országgyűléseken is latinul beszéltek, egészen a reformkorig.

A német nyelv is egyre erősödött a Habsburg-uralom idején (18. századtól).

II. József császár (1784) megpróbálta a németet hivatalos nyelvvé tenni, az egész birodalomban. Ez azonban nagy ellenállást váltott ki Magyarországon, és halála után visszavonták a rendeletet.

A reformkorban Széchenyi, Kossuth és más politikusok hatására a nemzeti öntudat része lett a magyar nyelv ügye. 1844-ben az országgyűlés elfogadta azt a törvényt, amely kimondta, hogy a magyar nyelv az ország hivatalos nyelve lett.

