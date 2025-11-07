Trump-Orbán-csúcsSzentmártonkátai vonatbalesetTisza-AdóMegasztár
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
8°C Székesfehérvár

Rezső névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Szijjártó Péter elárulta: ezért igazán jelentős a magyar-amerikai csúcstalálkozó

Orbán Viktor
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 07. 17:53 / FRISSÍTÉS: 2025. november 07. 17:53
Trump-Orbán-csúcsDonald Trump
A külögyminiszter elárulta, miért olyan fontos a Trump-Orbán-csúcs.

Mindjárt kezdünk – e szavakkal tett közzé videót közösségi oldalán Szijjártó Péter az amerikai-magyar találkozóról. Mint ismert, a magyar küldöttség, élén Orbán Viktorral az Amerikai Egyesült Államokba utazott, ahol Donald Trump és a magyar miniszterelnök zártkörű, kétoldalú munkaebéden vesz részt. Ezt követően az amerikai elnök sajtótájékoztatót tart, ahol valószínűleg e találkozó részleteiről is beszél.

A magyar külügyminiszter a Facebookra feltöltött videóban kiemelte: nem véletlen, hogy épp Orbánnal találkozik Trump. Összeköti őket az, miként gondolkodnak a békéről – ellenben mondjuk Brüsszellel.

A mai találkozónak azért van nagy jelentősége, mert az az egyetlen európai miniszterelnök jön el ma az amerikai elnökhöz, aki három és fél éve ugyanazt a békepárti álláspontot képviseli, és az a miniszterelnök, aki folyamatosan, minden kétséget kizáróan támogatja Donald Trump békeerőfeszítéseit

 – magyarázta. Kiemelte: fontos kérdés lesz, mit tud még tenni Magyarország a béke megteremtése érdekében.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu