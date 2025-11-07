Szijjártó Péter elárulta: ezért igazán jelentős a magyar-amerikai csúcstalálkozó

Mindjárt kezdünk – e szavakkal tett közzé videót közösségi oldalán Szijjártó Péter az amerikai-magyar találkozóról. Mint ismert, a magyar küldöttség, élén Orbán Viktorral az Amerikai Egyesült Államokba utazott, ahol Donald Trump és a magyar miniszterelnök zártkörű, kétoldalú munkaebéden vesz részt. Ezt követően az amerikai elnök sajtótájékoztatót tart, ahol valószínűleg e találkozó részleteiről is beszél.

A magyar külügyminiszter a Facebookra feltöltött videóban kiemelte: nem véletlen, hogy épp Orbánnal találkozik Trump. Összeköti őket az, miként gondolkodnak a békéről – ellenben mondjuk Brüsszellel.

A mai találkozónak azért van nagy jelentősége, mert az az egyetlen európai miniszterelnök jön el ma az amerikai elnökhöz, aki három és fél éve ugyanazt a békepárti álláspontot képviseli, és az a miniszterelnök, aki folyamatosan, minden kétséget kizáróan támogatja Donald Trump békeerőfeszítéseit

– magyarázta. Kiemelte: fontos kérdés lesz, mit tud még tenni Magyarország a béke megteremtése érdekében.