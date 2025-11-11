Trump-Orbán-csúcsSzentmártonkátai vonatbalesetTisza-AdóMegasztár
Koncz Zsófia: Az Egyesült Államok példaként tekint a magyar családpolitikára

PUBLIKÁLÁS: 2025. november 11. 14:20
Donald Trump és Orbán Viktor washingtoni megállapodása azért is jöhetett létre, mert az Egyesült Államok példaként tekint a magyar családpolitikára - jelentette ki a Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára kedden az M1 Ma reggel című műsorában.
Koncz Zsófia hatalmas sikernek nevezte az amerikai szankciók alóli felmentés elérését. Kijelentette: Donald Trump és Orbán Viktor washingtoni tárgyalása az év legfontosabb eseménye volt a magyar családok szempontjából. 

2025.11.03_Koncz Zsófia sajtótáj_sajtótájékoztatót tart Koncz Zsófia családokért felelős államtitkár és Steiner Attila Hegyvidék és Nyugat-Újbuda választókerületi elnök az őszi Digitális Polgári Körök Országjárásának keretében Újbudán.
Koncz Zsófia
Fotó: Tumbász Hédi / Bors

A kormány meg tudta védeni a rezsicsökkentést, amely minden magyar embert és családot érint, hiszen a jelenlegi 2-3 szorosára emelkedő rezsiköltségtől óvja meg hazánkat

- húzta alá.

Kifejtette: a 2013 óta fenntartott rezsicsökkentés mellett elkötelezett a kabinet; a cél az, hogy a jövőben is a magyar családok fizessék Európa legalacsonyabb gáz- és áramdíjait, ez havi szinten több tízezer forintos segítséget jelent minden háztartásnak.

Emlékeztetett: az Egyesült Államok elnöke és alelnöke régóta figyelemmel kíséri a magyar családpolitikát. A téma már az elnökválasztási kampány idején is előkerült, folyamatos egyeztetések során osztotta meg tapasztalatait a magyar kormány az immár több mint 30 intézkedés bevezetéséről és eredményeiről. Koncz Zsófia szavai szerint Donald Trump ennek nyomán írta alá idén nyáron azt a törvénycsomagot, amelynek részeként egy, a babakötvényhez hasonló számlát nyitnak az Egyesült Államokban az újszülötteknek.

A családi értékek fontosságát másfél évtizede alapértékként hangsúlyozó Magyarországgal való együttműködés egyik fő pillérének éppen a családpolitikát tartja az amerikai elnök, demonstrálva ezt azzal is, hogy megválasztása után a korábbi elnök döntését megváltoztatva visszaléptek a hagyományos családi értékek mellett síkra szálló Genfi Konszenzus Nyilatkozat támogatói sorába 

- húzta alá az államtitkár. Hozzáfűzte: ráadásul idén ez a közösség Magyarország és Orbán Viktor miniszterelnök eredményeit méltatta elismerésével.

Rámutatott: mindez hatalmas büszkeség Magyarországnak, ám a munka - többek között a Kopp Mária intézettel együttműködve - folytatódik.

A honi családpolitika egyik különleges kezdeményezéséről, a Generációk találkozása díjról szólva Koncz Zsófia a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország című műsorában arról beszélt: ennyire átfogó, ilyen széles korosztályt megszólító pályázat még nem volt hazánkban.

A kísérlet beváltotta a hozzá fűzött reményeket, hiszen végül öt kategóriában csaknem 200 pályamű érkezett, a legnépszerűbbnek az általános iskolásokat megszólító, a nagyszüleikkel kapcsolatos témakör bizonyult - tájékoztatott. 

Ez is azt mutatja, hogy mi, magyarok hiszünk a generációk közötti együttgondolkodásban

- fogalmazott az államtitkár, mindenkit arra biztatva, hogy vegyen részt a kiírás napokban elindult és november 27-ig a csalad.hu honlapon elérhető közönségszavazásán.

