Koncz Zsófia: Az Egyesült Államok példaként tekint a magyar családpolitikára

Koncz Zsófia hatalmas sikernek nevezte az amerikai szankciók alóli felmentés elérését. Kijelentette: Donald Trump és Orbán Viktor washingtoni tárgyalása az év legfontosabb eseménye volt a magyar családok szempontjából.
A kormány meg tudta védeni a rezsicsökkentést, amely minden magyar embert és családot érint, hiszen a jelenlegi 2-3 szorosára emelkedő rezsiköltségtől óvja meg hazánkat
- húzta alá.
Kifejtette: a 2013 óta fenntartott rezsicsökkentés mellett elkötelezett a kabinet; a cél az, hogy a jövőben is a magyar családok fizessék Európa legalacsonyabb gáz- és áramdíjait, ez havi szinten több tízezer forintos segítséget jelent minden háztartásnak.
Emlékeztetett: az Egyesült Államok elnöke és alelnöke régóta figyelemmel kíséri a magyar családpolitikát. A téma már az elnökválasztási kampány idején is előkerült, folyamatos egyeztetések során osztotta meg tapasztalatait a magyar kormány az immár több mint 30 intézkedés bevezetéséről és eredményeiről. Koncz Zsófia szavai szerint Donald Trump ennek nyomán írta alá idén nyáron azt a törvénycsomagot, amelynek részeként egy, a babakötvényhez hasonló számlát nyitnak az Egyesült Államokban az újszülötteknek.
A családi értékek fontosságát másfél évtizede alapértékként hangsúlyozó Magyarországgal való együttműködés egyik fő pillérének éppen a családpolitikát tartja az amerikai elnök, demonstrálva ezt azzal is, hogy megválasztása után a korábbi elnök döntését megváltoztatva visszaléptek a hagyományos családi értékek mellett síkra szálló Genfi Konszenzus Nyilatkozat támogatói sorába
- húzta alá az államtitkár. Hozzáfűzte: ráadásul idén ez a közösség Magyarország és Orbán Viktor miniszterelnök eredményeit méltatta elismerésével.
Rámutatott: mindez hatalmas büszkeség Magyarországnak, ám a munka - többek között a Kopp Mária intézettel együttműködve - folytatódik.
A honi családpolitika egyik különleges kezdeményezéséről, a Generációk találkozása díjról szólva Koncz Zsófia a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország című műsorában arról beszélt: ennyire átfogó, ilyen széles korosztályt megszólító pályázat még nem volt hazánkban.
A kísérlet beváltotta a hozzá fűzött reményeket, hiszen végül öt kategóriában csaknem 200 pályamű érkezett, a legnépszerűbbnek az általános iskolásokat megszólító, a nagyszüleikkel kapcsolatos témakör bizonyult - tájékoztatott.
Ez is azt mutatja, hogy mi, magyarok hiszünk a generációk közötti együttgondolkodásban
- fogalmazott az államtitkár, mindenkit arra biztatva, hogy vegyen részt a kiírás napokban elindult és november 27-ig a csalad.hu honlapon elérhető közönségszavazásán.
