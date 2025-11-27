„Én rá szavazok” – nem akárkit dicsért az elismerő szavakkal Orbán Viktor

Ahogy arról a Bors is beszámolt, szerda este egy igazán különleges személlyel találkozott Orbán Viktor, aki ráadásul egy még különlegesebb ajándékkal kedveskedett a magyar miniszterelnöknek.

Orbán Viktor miniszterelnök (j) és Kapu Tibor kutatóűrhajós (b) a Mandiner Díjátadó Gálán a Várkert Bazárban 2025. november 26-án Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán

Az illető pedig nem más volt, mint Kapu Tibor, aki egyenesen az űrből hozott ajándékot a kormányfőnek, aki elképesztőn örült a ritka kincsnek. Az űrhajós a Mandiner gála keretei között még kérdezhette is Orbán Viktor, aki ezek után nem győzte dicsérni Kapu újságírói kvalitásait.

Kapu Tibor kérdezett tőlem a Mandiner gálán. Ha jövőre jelölik év újságírója díjra, én rá szavazok

- írta a Facebook-oldalán megosztott fotókhoz a miniszterelnök.

A gálán készült képeket pedig itt meg is nézheted: