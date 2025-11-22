Emilio Lánya EsküvőHavazás14. havi nyugdíjMegasztár
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
2°C Székesfehérvár

Cecília névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Itt a dátum: Kubatov Gábor elárulta, mikor tartja kongresszusát a Fidesz – videó

Itt a dátum: Kubatov Gábor elárulta, mikor tartja kongresszusát a Fidesz – videó

Fidesz Kongresszus
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 22. 10:49
VálasztásokKubatov Gáborvideó
Kubatov Gábor szerint a Fidesz 2010 óta minden országos választáson bizonyított.
Bors
A szerző cikkei

A Fidesz, Magyarország, sőt talán Európa egyik legerősebb és legjobban szervezett politikai közössége – erről beszélt a közösségi oldalán közzétett videójában Kubatov Gábor

A Fidesz pártigazgatója hangsúlyozta: mindez egy erős vezetőnek és egy egységes politikai közösségnek köszönhető.

Kubatov Gábor a videóban bejelentette, a Fidesz–Magyar Polgári Szövetség január 10-én tartja kongresszusát.

2010 óta minden országos választást megnyertünk

– emlékeztetett. 

Mint fogalmazott, pontosan tudják, mit kell tenni Magyarországért, és a választók újra és újra bizalmat szavaztak nekik

„Ezt mindenki tudja, hogy nem lehet véletlen” 

– tette hozzá.

Kubatov Gábor úgy zárta bejegyzését

Hajrá, magyarok! Hajrá, Fidesz!

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu