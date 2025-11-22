Itt a dátum: Kubatov Gábor elárulta, mikor tartja kongresszusát a Fidesz – videó

A Fidesz, Magyarország, sőt talán Európa egyik legerősebb és legjobban szervezett politikai közössége – erről beszélt a közösségi oldalán közzétett videójában Kubatov Gábor.
A Fidesz pártigazgatója hangsúlyozta: mindez egy erős vezetőnek és egy egységes politikai közösségnek köszönhető.
Kubatov Gábor a videóban bejelentette, a Fidesz–Magyar Polgári Szövetség január 10-én tartja kongresszusát.
2010 óta minden országos választást megnyertünk
– emlékeztetett.
Mint fogalmazott, pontosan tudják, mit kell tenni Magyarországért, és a választók újra és újra bizalmat szavaztak nekik.
„Ezt mindenki tudja, hogy nem lehet véletlen”
– tette hozzá.
Kubatov Gábor úgy zárta bejegyzését:
Hajrá, magyarok! Hajrá, Fidesz!
