Hidvéghi Balázs reagált a Tisza-adatbotrányra

Hidvéghi Balázs
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 06. 12:28
Magyar PéterTisza-adatbotrány
Hidvéghi Balázs nem kímélte Magyar Pétert.

A Magyar Nemzet írja, hogy Hidvéghi Balázs volt az Igazság órája vendége, ahol az államtitkár reagált a Tisza-adatbotrányra is, amiben állítólag 200 ezer felhasználó érzékeny, személyes adatai kerültek nyilvánosságra, akik letöltötték a Tisza Világ mobilapplikációt és regisztráltak.

HIDVÉGHI Balázs
Hidvéghi Balázs / Fotó: Koszticsák Szilárd

Egy bizonytalan, nem biztonságos adatbázist fel lehet törni. Hogy lehetne az országot rábízni, ha a szimpatizánsok adatait sem tudja megvédeni?

– mondta Hidvéghi Balázs a botránnyal és Magyar Péterrel kapcsolatban, aki állítólag sürgette az applikáció elindulását.

Itt lehet megtekinteni az Igazság óráját:

