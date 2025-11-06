Hidvéghi Balázs reagált a Tisza-adatbotrányra

A Magyar Nemzet írja, hogy Hidvéghi Balázs volt az Igazság órája vendége, ahol az államtitkár reagált a Tisza-adatbotrányra is, amiben állítólag 200 ezer felhasználó érzékeny, személyes adatai kerültek nyilvánosságra, akik letöltötték a Tisza Világ mobilapplikációt és regisztráltak.

Hidvéghi Balázs / Fotó: Koszticsák Szilárd

Egy bizonytalan, nem biztonságos adatbázist fel lehet törni. Hogy lehetne az országot rábízni, ha a szimpatizánsok adatait sem tudja megvédeni?

– mondta Hidvéghi Balázs a botránnyal és Magyar Péterrel kapcsolatban, aki állítólag sürgette az applikáció elindulását.

