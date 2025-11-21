"Ezért haltunk meg a meccsen" - Orbán Viktor őszintén beszélt a magyar fociról

Az M4 Sport podcastjében Magyarország miniszterelnöke, Orbán Viktor, az M4 Sport kommentátora, Hajdú B. István és a Paksi FC labdarúgócsapatának vezetőedzője, Bognár György beszélgetett a magyar futballról számos témán keresztül.

Orbán Viktor a Facebook-oldalán most ebből osztott meg egy részletet.