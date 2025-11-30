Mérföldkő az egészségügyben: európai szintű sikereket értünk el

A magyar egészségügy digitalizációja újabb mérföldkőhöz ért, derült ki a 6. Digital Health Summit konferencián, ahol állami és piaci szereplők együtt értékelték az elmúlt évek folyamatát. Rétvári Bence, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára úgy fogalmazott: az elektronikus egészségügyi szolgáltatási tér (EESZT), a járóbeteg-irányítási rendszer (JIR) és az EgészségAblak alkalmazás működése alapján Magyarországon „európai szintű e-egészségügy” valósult meg – írja a Világgazdaság.

Rétvári Bence a 6. Digital Health Summit konferencián beszélt az e-egészségügy sikereiről Fotó: MTI

Nagy sikereket értünk el az e-egészségügyben

Szerinte ezt csak egységes, állami egészségbiztosítási struktúra mellett lehet fenntartani, és a digitalizált időpontfoglalás kulcsfontosságú ahhoz, hogy a növekvő orvosi kapacitások valóban érzékelhetően javítsák a betegutakat.

Az EgészségAblak ma már 4,4 millió letöltéssel számol, havonta 17 millió lelet és 19 millió e-recept jelenik meg a rendszerben, és 3100 digitális időpontfoglalás zajlik naponta.

Utóbbihoz kapcsolódóan az államtitkár kiemelte: országosan kétmillió szabad időpont érhető el, vagyis a digitális foglalási lehetőségekben még jelentős tartalék van. A rendszerben a lemondás és a módosítás is egyszerű, ami azért fontos, mert a páciensek jelenleg a foglalások 20–30 százalékánál nem jelennek meg. Az EgészségAblak emellett gyógyszertári és háziorvosi keresőt, ügyeleti információt, szűrési adatokat és tb-jogviszony-ellenőrzést is kínál.

Milyen szerepet szánnak az MI-nek a jövő egészségügyében?

A konferencián a digitális fejlesztések tágabb iparági háttere is hangsúlyt kapott. A hazai egészségügyi digitalizációt az adatalapú működés és a mesterséges intelligencia alkalmazása határozza meg, az orvosok pedig leginkább az adminisztráció csökkentését, valamint a diagnosztikai és terápiás támogatást tartják kulcsfontosságúnak. A szereplők ugyanakkor arra figyelmeztettek, hogy a különböző adatrendszerek összehangolása, a társadalmi bizalom erősítése és az adatbiztonság továbbra is kihívást jelent, különösen a „black box” MI-megoldások kapcsán.