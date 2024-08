Meglepő új funkciót kapott az Egészségablak app

Országszerte 6000 időpont foglalható melanomaszűrésre az Egészségablakon keresztül

Augusztusra és szeptemberre több mint hatezer szabad időpontból lehet választani az Egészségablakban, harminc bőrgyógyászati szakorvosi rendelőben országszerte. A kiválasztott időpontban a bőrgyógyászati járóbeteg-szakrendelésen a melanomaszűrést is elvégezhetik, és más bőrgyógyászati vizsgálat is előjegyezhető. Applikáció nélkül pedig a 1812-es Egészségvonalon is lehet időpontot foglalni a szabad helyekre.