Titokzatos karkötővel a kezén jelent meg Orbán Viktor a Fehér Házban - mit üzenhetett?

Orbán Viktor
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 09. 10:37
hazaszeretetTrump-Orbán-csúcsDonald Trump
Orbán Viktor nem hord kiegészítőket, most azonban egy karkötővel a kezén érkezett Washingtonba. Donald Trump hatodszor fogadta Orbán Viktort.

Történelmi találkozás: hatodszor fogadta Orbán Viktort az Amerikai Egyesült Államok elnöke, Donald Trump. A magyar miniszterelnök és Trump Washingtonban tárgyalt, amely keretein belül sikerült elérni, hogy a Török Áramlat és a Barátság vezeték esetében Magyarország teljes mentességet kap az orosz energiahordozókra kivetett amerikai szankciók alól. 

Orbán Viktor karkötőt hordott, amikor Donald Trumppal találkozott
Orbán Viktor karkötőt hordott, amikor Donald Trumppal találkozott - Fotó: AFP

Orbán Viktor karkötője

A Fehér Házban készült felvételeken a szemfülesek egy szokatlan dolgot szúrhattak kis Orbán Viktoron: a miniszterelnök ugyanis karkötőt visel. Orbán Viktor évek óta nem hord semmiféle kiegészítőt, most a csuklóján mégis feltűnt egy nemzetszín vékony karkötő - ilyet viselt egyébként Szalay-Bobrovniczky Kristóf és Lázár János is.

Hungarian PM Orban meets US president Trump
Fotó: AFP

Egyelőre hivatalos álláspont nincs arról, mit is jelképez a karkötő, azonban a piros-fehér-zöld színével nyilván a hazaszeretetet fejezheti ki - egyszer Orbán Viktor harcos patriótaként jellemezte önmagát.

A karkötő az Orbán Viktor által megosztott képeken is látszik (a bal csuklóját kell figyelni).

 

 

