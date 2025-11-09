Titokzatos karkötővel a kezén jelent meg Orbán Viktor a Fehér Házban - mit üzenhetett?

Történelmi találkozás: hatodszor fogadta Orbán Viktort az Amerikai Egyesült Államok elnöke, Donald Trump. A magyar miniszterelnök és Trump Washingtonban tárgyalt, amely keretein belül sikerült elérni, hogy a Török Áramlat és a Barátság vezeték esetében Magyarország teljes mentességet kap az orosz energiahordozókra kivetett amerikai szankciók alól.
A Fehér Házban készült felvételeken a szemfülesek egy szokatlan dolgot szúrhattak kis Orbán Viktoron: a miniszterelnök ugyanis karkötőt visel. Orbán Viktor évek óta nem hord semmiféle kiegészítőt, most a csuklóján mégis feltűnt egy nemzetszín vékony karkötő - ilyet viselt egyébként Szalay-Bobrovniczky Kristóf és Lázár János is.
Egyelőre hivatalos álláspont nincs arról, mit is jelképez a karkötő, azonban a piros-fehér-zöld színével nyilván a hazaszeretetet fejezheti ki - egyszer Orbán Viktor harcos patriótaként jellemezte önmagát.
A karkötő az Orbán Viktor által megosztott képeken is látszik (a bal csuklóját kell figyelni).
