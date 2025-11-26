Megsarcolja a családokat Magyar Péter: harmadával csökkentené a Tisza Párt a családi adókedvezmény mértékét

Az Index birtokába került a Tisza Párt több száz oldalas gazdasági tervezete, amely minden jel szerint egy markánsan baloldali fordulatot készít elő: baloldali gazdaságpolitikai kísérletnek nevezi a lap, amely hatalmas terheket rakna a fizetésekre, a családokra, a vállalkozókra és a befektetésekre egyaránt.

Harmadával csökkentené a Tisza Párt a családi adókedvezmény mértékét

A Tisza Párt által körvonalazott gazdasági terv egyik legérzékenyebb pontja a családi adókedvezmények megnyirbálása. A dokumentum szerint a középső jövedelmi sávban 30, a felsőben pedig már 50 százalékos vágást hajtanának végre – ez pedig a gyakorlatban azt jelenti, hogy

egy átlagos magyar család minden egyes gyermek után harmadával kevesebb adókedvezményt tudna érvényesíteni.

Magyar Péterék tehát elvennék mindazt a családoktól, amit az elmúlt 15 évben sikerült elérni a magyar kormánynak.

Magyar Péter elvenné a családi adókedvezményt, a jelenlegi kormány támogatja a családokat

A jelenlegi kormány kiemelt célja a gyermeket nevelő családok támogatása, ezért végrehajtja Európa legnagyobb adócsökkentési programját.

A kormány döntésének eredményeképp július 1-jétől élesedett a családi adókedvezmény duplázásának első lépése: így kedvezményezett eltartottanként havonta, egy gyermek esetén maximum 15 ezer, két gyermek esetén 30 ezer, három és minden további gyermek esetén 49 500 forint kedvezmény érvényesíthető az adóból – derült ki a Nemzetgazdasági Minisztérium közleményéből. 2026. januárjától pedig újabb 50 százalékkal emelkedik a családi adókedvezmény igénylehető összege.

Emellett júliustól a csecsemőgondozási díj (csed), a gyermekgondozási díj (gyed) és az örökbefogadói díj is mentesült a személyi jövedelemadó alól.