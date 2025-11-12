Szentmártonkátai vonatbalesetTisza-AdóSztárban Sztár All StarsMegasztár
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
4°C Székesfehérvár

Renátó, Jónás névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Ukrán korrupciós botrány: Zelenszkij több minisztere is távozik

ukrajna
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 12. 17:33
Zelenszkijkorrupció
Minden korábbinál súlyosabb korrupciós botrány rázta meg Ukrajnát. A szálak könnyen eljuthatnak Volodimir Zelenszkij ukrán elnökig is.

Kénytelen volt lemondani posztjáról Szvitlana Hrincsuk ukrán energiaügyi miniszer annak ellenére, hogy még csak július óta volt ebben a beosztásban. A visszalépésre azután kerül sor, miután Ukrajnában kitört az elmúlt évek legnagyobb korrupciós botránya – írja a Ripost.

Egyes szakértők szerint még maga az ukrán elnök is érintett lehet a korrupciós botrányban / Fotó: AFP / AFP

Ahogy arról korábbi cikkében beszámolt a Ripost, a korrupciós botrány középpontjában Tymur Mindics áll, aki Volodimir Zelenszkij régóta ismert bizalmasa, üzlettársa és egykori munkatársa. Mindics a 2000-es években a Kvartal-95 produkciós iroda egyik alapítója volt, amely később Zelenszkij színészi felemelkedéséhez vezetett. 

Zelenszkij politikai pályára lépése után Mindics háttérbe vonult, de a médiában és az üzleti szférában megőrizte befolyását. 

Zelenszkij milliárdos barátjánál a napokban tartottak házkutatást a korrupcióellenes hatóságok (NABU és SAPO) ügynökei, ami során több millió dollár és euró készpénzt foglaltak le, illetve olyan felvételek készültek, amin jól látszik, hogy még a wc is aranyból volt a férfi lakásán... Az üzletembert azzal vádolják, hogy a befolyásos kapcsolatait felhasználva több 100 millió dolláros kenőpénz-ügyletekben vett részt az állami atomenergia-társaságot, az Energoatomot felhasználva. Az így szerzett pénzt pedig offshore cégeken keresztül elrejtette. 

A német Bild arról számolt be, hogy nem a 40 éves energiaügyi miniszter a botrány egyetlen politikai áldozata, az ukrán kormány ugyanis felfüggesztette tisztségéből Herman Haluscsenko jelenlegi igazságügyi, egykori energetikai minisztert. Bár egyelőre konkrét bizonyíték nem utal arra, hogy maga Zelenszkij közvetlenül érintett lenne, a botrány politikai súlya így is hatalmas. 

Szakértők már nem csak a gyanúsítottakat, hanem az elnök felelősségét is firtatják, hiszen sokan úgy vélik, az ő tudta nélkül nem történhetett volna ilyen mértékű visszaélés a közvetlen környezetében.

 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu