Ukrán korrupciós botrány: Zelenszkij több minisztere is távozik

Kénytelen volt lemondani posztjáról Szvitlana Hrincsuk ukrán energiaügyi miniszer annak ellenére, hogy még csak július óta volt ebben a beosztásban. A visszalépésre azután kerül sor, miután Ukrajnában kitört az elmúlt évek legnagyobb korrupciós botránya – írja a Ripost.

Egyes szakértők szerint még maga az ukrán elnök is érintett lehet a korrupciós botrányban / Fotó: AFP / AFP

Ahogy arról korábbi cikkében beszámolt a Ripost, a korrupciós botrány középpontjában Tymur Mindics áll, aki Volodimir Zelenszkij régóta ismert bizalmasa, üzlettársa és egykori munkatársa. Mindics a 2000-es években a Kvartal-95 produkciós iroda egyik alapítója volt, amely később Zelenszkij színészi felemelkedéséhez vezetett.

Zelenszkij politikai pályára lépése után Mindics háttérbe vonult, de a médiában és az üzleti szférában megőrizte befolyását.

Zelenszkij milliárdos barátjánál a napokban tartottak házkutatást a korrupcióellenes hatóságok (NABU és SAPO) ügynökei, ami során több millió dollár és euró készpénzt foglaltak le, illetve olyan felvételek készültek, amin jól látszik, hogy még a wc is aranyból volt a férfi lakásán... Az üzletembert azzal vádolják, hogy a befolyásos kapcsolatait felhasználva több 100 millió dolláros kenőpénz-ügyletekben vett részt az állami atomenergia-társaságot, az Energoatomot felhasználva. Az így szerzett pénzt pedig offshore cégeken keresztül elrejtette.

A német Bild arról számolt be, hogy nem a 40 éves energiaügyi miniszter a botrány egyetlen politikai áldozata, az ukrán kormány ugyanis felfüggesztette tisztségéből Herman Haluscsenko jelenlegi igazságügyi, egykori energetikai minisztert. Bár egyelőre konkrét bizonyíték nem utal arra, hogy maga Zelenszkij közvetlenül érintett lenne, a botrány politikai súlya így is hatalmas.