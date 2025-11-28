Elérte Zelenszkijt az "aranyvécés korrupció", házkutatást tartottak a helyettesénél!

Péntek hajnalban az ukrán Korrupcióellenes Iroda (NABU) ügynökei házkutatást tartottak az ukrán Elnöki Hivatal vezetőjének, Andrij Jermaknak az irodájában - jelentette az ügynökség közleményére hivatkozva több ukrán hírportál. A razzia jelentős fejlemény az „aranyvécés botrányként” elhíresült sikkasztási ügyben, hiszen Zelenszkij legközelebbi szövetségesét már többször összefüggésbe hozták a botránnyal. Mint ismert, a nyomozás során készült lehallgatásokban Jermak „Ali Baba” fedőnév alatt szerepel.
A házkutatás kapcsán a NABU eddig csak egy szűkszavú közleményt adott ki. Eszerint Jermak irodájában közel egy tucat nyomozó jelent meg péntek hajnali öt órakor, majd átkutatták helyiséget. Azt egyelőre nem tudni, mivel vádolják Zelenszkij helyettesét, ahogy azt sem, mit találtak a korrupcióellenes ügynökök a helyszínen. A mostani razzia egyébként néhány nappal azután történt, hogy a parlament korrupcióellenes bizottsága előtt a NABU vezetője jelezte: új gyanúsítottak várhatók az "aranyvécés botrányban".
Jermak a szóvivőjén keresztül jelezte: ártatlan, és teljes mértékben együttműködik a hatóságokkal. Az elnöki hivatal vezetője jelenleg külföldön tartózkodik, mivel Zelenszkij őt jelölte ki a háború lezárásán dolgozó delegáció főtárgyalójának.
A mostani házkutatás időzítése nem független az elmúlt hetekben zajló, nagyszabású korrupcióellenes nyomozástól, ami az energetikai közbeszerzések körüli korrupciós hálózat feltárására irányult.
A botrány középpontjában egy maffiaként működő hálózat áll, ami "megcsapolta" az Energoatom ukrán állami atomenergia-vállalat szerződéseit. Az ukrán Korrupcióellenes Iroda (NABU) gyanúja szerint a hálózat 10–15 százalékos „visszaosztást” követelt az Energoatom alvállalkozóitól, amivel a maffia durván 100 millió dollárt sikkasztott el, majd a pénzt eltüntette offshore cégekben.
Jermakot már hetekkel ezelőtt is összefüggésbe hozták a korrupciós üggyel. A kiszivárgott információk szerint az elnöki hivatal vezetője "Ali Baba" fedőnéven szerepel azokban a telefonos lehallgatásokban, melyeket a hatóságok készítettek a nyomozás során. Zelenszkij kabinetfőnöke a kereszt- és a középső nevének (Andrij Borisovich) kezdőbetűi miatt kapta ezt a fedőnevet a maffiahálózatban.
A nyomozati felvételek szerint „Ali Baba” nemcsak tudott a háttérben zajló pénzszivattyúzásról, hanem aktívan törekedett arra is, hogy a vizsgálatok ne érhessenek el a politikai csúcsig. Tehát Jermak szerepe nem csupán a passzív eltussolás volt, hanem olyan koordináló befolyás, amely a korrupciós hálózat működését és védelmét egyaránt biztosította a legmagasabb szintekig.
A korrupció botrányba már több magas rangú politikus, üzletember és tisztségviselő is belebukott. A maffia feje Voldimir Zelenszkij ukrán elnök barátja és üzlettársa, Timur Mindics volt, aki egy taxival menekült el Lengyelországba. Mellette olyan befolyásos döntéshozók érintettek még, mint Herman Haluscsenko igazságügyi miniszter, Szvitlana Hrincsuk energiaügyi miniszter, és Dmitro Baszov, az Energoatom biztonsági igazgatója.
A Jermaknál tartott házkutatás minden eddigiénél nagyobb politikai nyomás alá helyezte Volodimir Zelenszkijt, hiszen az ügy már nem csak a barátait, minisztereit és az üzlettársait érinti, hanem a közvetlen helyettesét is. Politikai elemzők úgy látják, hogyha a nyomozati anyagokból kibontakozó összefüggések beigazolódnak, és Jermakot vád alá helyezik, az Zelenszkijre nézve végezetes lehet.
Jermak ugyanis csak az elnöki hivatal vezetője, hanem Zelenszkij legbefolyásosabb politikai szövetségese. 2019 után előbb tanácsadóként, majd a teljes elnöki hivatal irányítójaként vált a kormányzás egyik kulcsfigurájává. Gyakran „társelnökként” emlegetik, mivel ő koordinálja a legfontosabb politikai egyeztetéseket, ő felügyeli a stratégiai döntések előkészítését, és jelentős befolyást gyakorol a külpolitikai, biztonságpolitikai és belső reformfolyamatokra is.
