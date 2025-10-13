Fél évvel a választások előtt: magabiztosan vezet a Fidesz

A Magyar Nemzet írja, hogy a XXI. Század Intézet legfrissebb felméréséből kiderült, hogy ha most lennének a választások, akkor a legtöbb politikailag aktív szavazó a Fidesz mellett tenné le a voksát.

A kutatás szerint vezet a Fidesz és négypárti parlament alakulna.

Fél évvel a választások előtt a politikailag aktívak 44 százaléka Fidesz-szavazó, 41 százalék szavazna a Tiszára, 7 százalék a Mi Hazánk Mozgalomra, 5 százalék a Magyar Kétfarkú Kutya Pártra, a Demokratikus Koalíció pedig nem jutna be a parlamentbe (3 százalék).