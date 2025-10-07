Alapjogokért Központ: A Fidesz behúzta a szeptembert is

"Mivel az adóemelések ügye elkezdett fokozatosan „ráégni” Magyar Péterékre, az őket támogató politikai és médiagépezet egy totálisan alaptalan rágalomhadjárattal próbálta meg újra átvenni a napirend uralását: a baloldal által oly sokat emlegetett tényfeltárás azonban minden részletében cáfolta a rendszerváltoztatás óta sose látott destabilizációs kísérlet hírhamisítását. A szeptembert tehát a Fidesz-KDNP nyerte meg, az ukrajnai háború miatt a sorkötelezettség visszaállításáról, vagy az ukrán háttérrel fejlesztett pártapplikáció adatszivárgásáról szóló hírek alapján pedig a Tisza további, októberi mélyrepülése várható – derül ki az Alapjogokért Központ részletes elemzéséből.

Kevesebb mint 200 nap van hátra a jövő évi parlamenti választások első lehetséges időpontjáig, és bár a hivatalos kampányidőszak még nem kezdődött el, így is számtalan, a választók szempontjából kiemelt esemény történt szeptember hónapban. A kampányhajrá előtti hetedik hónap eseményei – ahogyan azt a „NYÁRI MÉRLEG: A JOBBOLDAL FEL- A TISZA PÁRT KIKÉSZÜLT” című elemzésünkben is megírtuk – sem a Tisza Párt malmára hajtották a vizet.

Elemzésünkben az őszi politikai szezon első egy hónapjának eseményeit vizsgáljuk, azt, hogy miként alakult a pártok, politikai szereplők versenye a mögöttünk hagyott időszakban. Arra a kérdésre keressük a választ, hogy a politikai küzdőtér szereplői hogyan teljesítettek szeptemberben, és milyen pozícióból várhatják az országgyűlési választásig még hátralévő fél évet. A jobboldal már szeptember első napján megszilárdította pozícióját, ugyanis elindult a kedvezményes, 3 százalékos lakáshitelt nyújtó új lakásvásárlási támogatás, az Otthon Start Program, amely amellett, hogy az albérletárak emelkedésében is fordulatot hozott, továbbra is töretlen népszerűségnek örvend. A Tisza Párt ezzel szemben a nyár végén nyilvánosságra került adóemelési tervek, valamint Ruszin-Szendi Romulusz elfogadhatatlan fegyverviselési botrányának ügyében kísérelt meg napról napra kínosabb magyarázatokkal előállni.