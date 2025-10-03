Döbbenetes felvételt osztott meg a közösségi médiában Nagy István. ,,Riadó a magyar gazdáknak! Itt az újabb bizonyíték: a Tisza egyértelműen az agrártámogatások csökkentésére készül. Eddig tagadták, most viszont ismét lebuktak. Tarr Zoltán videóját látniuk kell!" - írja a lentebb látható videó leírásában, amelyben Tarr nem csak az ukrán mezőgazdaságot dícséri az egekbe, de ismét sértegeti a magyar gazdákat.

Csökkentenék a magyar gazdák agrártámogatásait, ráengednék az ukrán termékeket az uniós piacra. Fotó: Máthé Zoltán / Máthé Zoltán

A Tisza Brüsszel érdekeit követi, és mindent úgy tennének, ahogy ott diktálják: csökkentenék a magyar gazdák agrártámogatásait, ráengednék az ukrán gazdákat és termékeket az uniós piacra, sőt, ismét sértegetik a magyar gazdákat. Brüsszel már nyíltan vállalja: a háborút akarja finanszírozni. Magyarország agrártámogatását 21%-kal csökkentenék, miközben növelnék az ukrán agrártermékek vámmentes behozatalát. Ez kettős csapás: elvennék a támogatásokat, miközben elárasztanák a piacot olcsó importtal, ezzel rengeteg magyar gazdát sodorva veszélybe

– írja Nagy István.