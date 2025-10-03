Ázsia ExpresszSallai NóraKaszás NikolettMegasztárOtthon Start Program
Nyitrai Zsolt: ,,Magyarország Kormánya minden lehetséges eszközzel segíti a nyugdíjasokat"

Nyitrai Zsolt
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 03. 11:37
élelmiszer utalványnyugdíjas
Eddig 2 209 534-en kapták meg a harmincezer forintos élelmiszer-utalványt. Nyitrai Zsolt is hangsúlyozta, hogy a kormány mindent megtesz a nyugdíjasok érdekében.

,,Magyarország Kormánya minden lehetséges eszközzel segíti a nyugdíjasokat" - írja Nyitrai Zsolt legfrissebb Facebook bejegyzésében.

Nyitrai Zsolt is hangsúlyozta, hogy a kormány mindent megtesz a nyugdíjasok érdekében. Fotó: Kovács Attila

MINDEKÖZBEN! Magyarország Kormánya minden lehetséges eszközzel segíti a nyugdíjasokat. A Tisza Párt nem becsüli meg az időseket, és nem fogja megőrizni a nekik járó juttatásokat. Egy rossz választás, és elveszíthetjük azokat az eredményeket, amelyekért eddig közösen megdolgoztunk

- írta a poszthoz. A megosztott képen a legfrissebb adatok olvashatóak, mely szerint a harmincezer forintos élelmiszer-utalványt eddig 2 209 534-en kapták meg. 

 

