Nyitrai Zsolt: ,,Magyarország Kormánya minden lehetséges eszközzel segíti a nyugdíjasokat"

MINDEKÖZBEN! Magyarország Kormánya minden lehetséges eszközzel segíti a nyugdíjasokat. A Tisza Párt nem becsüli meg az időseket, és nem fogja megőrizni a nekik járó juttatásokat. Egy rossz választás, és elveszíthetjük azokat az eredményeket, amelyekért eddig közösen megdolgoztunk