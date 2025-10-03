Nyitrai Zsolt: ,,Magyarország Kormánya minden lehetséges eszközzel segíti a nyugdíjasokat"

,,Magyarország Kormánya minden lehetséges eszközzel segíti a nyugdíjasokat" - írja Nyitrai Zsolt legfrissebb Facebook bejegyzésében.
MINDEKÖZBEN! Magyarország Kormánya minden lehetséges eszközzel segíti a nyugdíjasokat. A Tisza Párt nem becsüli meg az időseket, és nem fogja megőrizni a nekik járó juttatásokat. Egy rossz választás, és elveszíthetjük azokat az eredményeket, amelyekért eddig közösen megdolgoztunk
- írta a poszthoz. A megosztott képen a legfrissebb adatok olvashatóak, mely szerint a harmincezer forintos élelmiszer-utalványt eddig 2 209 534-en kapták meg.
