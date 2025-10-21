Mindenki Szabó Zsófit utánozza, nem is akármiért

Szabó Zsófi nemrég egy fotó kíséretében jelentette be, hogy ő is részt vesz a Békemeneten. A fekete pulcsis képen a fiatal Orbán Viktor arcképe látható, amivel úgy látszik, trendet teremtett.

Szabó Zsófi tudja, hogy a jó oldalon áll/ Fotó: Bors

A színésznő megszólalásaiban elmondta, nem számít, hányan támadták az elmúlt hetekben, hiszen büszke arra, hogy közösséghez tartozhat, és ezért részt vesz a Békemeneten:

Nem számít hányan támadtak az elmúlt hetekben azért, amiért kiálltam a jobboldali értékrendem mellett, mert tudom, hogy a jó oldalon állok. Továbbra is büszke vagyok arra, hogy ehhez a közösséghez tartozhatok, ezért ott leszek a Békemeneten. Csatlakozzatok hozzám ti is, legyünk ott minél többen!

Zsófi posztja alatt záporoznak a likeok és a hozzászólások. Még Orbán Viktor miniszterelnök is megosztotta a saját oldalán és kedden elindult a lavina.

Szabó Zsófi trendet teremtett

Magyarország szabad és szuverén. Emlékezzünk ’56 hőseire, és álljunk ki együtt a béke mellett! Csütörtökön találkozunk az Elvis Presley téren, aztán irány a Kossuth téren

- írta Szentkirályi Alexandra, a fővárosi Fidesz frakció vezetője és mellékelte hozzá a pulcsis képet.

Gulyás Gergely Kristóf Szepesfalvy Annával pózolt a fekete pulcsiban.

Szepesfalvy Anna megspékelte a pulcsit egy "Szabad és szuverén" feliratú sapkával.

Na de, vajon hányan jönnek a Békemenetre ilyen pulcsiban?



