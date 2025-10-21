SzázhalombattaBudapesti békecsúcsHázasság első látásraMegasztárOtthon Start Program
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
15°C Székesfehérvár

Orsolya névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Mindenki Szabó Zsófit utánozza, nem is akármiért

Orbán Viktor
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 21. 12:59
békemenetSzabó Zsófi
Úgy tűnik, Szabó Zsófi inspirálja a jobboldali gondolkodású embereket, egyre többen felvállalják ugyanis nyilvánosan a nézeteiket.
Bors
A szerző cikkei

Szabó Zsófi nemrég egy fotó kíséretében jelentette be, hogy ő is részt vesz a Békemeneten. A fekete pulcsis képen a fiatal Orbán Viktor arcképe látható, amivel úgy látszik, trendet teremtett.

Szabó Zsófi tudja, hogy a jó oldalon áll
 Szabó Zsófi tudja, hogy a jó oldalon áll/ Fotó: Bors

A színésznő megszólalásaiban elmondta, nem számít, hányan támadták az elmúlt hetekben, hiszen büszke arra, hogy közösséghez tartozhat, és ezért részt vesz a Békemeneten:

Nem számít hányan támadtak az elmúlt hetekben azért, amiért kiálltam a jobboldali értékrendem mellett, mert tudom, hogy a jó oldalon állok. Továbbra is büszke vagyok arra, hogy ehhez a közösséghez tartozhatok, ezért ott leszek a Békemeneten. Csatlakozzatok hozzám ti is, legyünk ott minél többen!

Zsófi posztja alatt záporoznak a likeok és a hozzászólások. Még Orbán Viktor miniszterelnök is megosztotta a saját oldalán és kedden elindult a lavina. 

Szabó Zsófi trendet teremtett

Magyarország szabad és szuverén. Emlékezzünk ’56 hőseire, és álljunk ki együtt a béke mellett! Csütörtökön találkozunk az Elvis Presley téren, aztán irány a Kossuth téren 

- írta Szentkirályi Alexandra, a fővárosi Fidesz frakció vezetője és mellékelte hozzá a pulcsis képet. 

Gulyás Gergely Kristóf Szepesfalvy Annával pózolt a fekete pulcsiban.

Szepesfalvy Anna megspékelte a pulcsit egy "Szabad és szuverén" feliratú sapkával.

Na de, vajon hányan jönnek a Békemenetre ilyen pulcsiban?


 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu