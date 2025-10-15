"Senki nem veheti el az olcsó energiát a magyar családoktól"

– Nem engedjük, hogy bárki veszélyeztesse Magyarország energiaellátásának biztonságát, és azt sem engedjük, hogy bárki elvegye a magyar családoktól Európa legalacsonyabb gázárait – erről beszélt a közösségi oldalára feltöltött videójában Szijjártó Péter.
A külgazdasági és külügyminiszter megjegyezte:
Ezért indulunk útnak hajnal négykor, amikor még a kakasok is az igazak álmát alusszák.
