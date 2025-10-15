Sztárban Sztár All StarsMegasztárOtthon Start Program
"Senki nem veheti el az olcsó energiát a magyar családoktól"

Szijjártó Péter
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 15. 09:44
energiagázárrezsi
Szijjártó Péter fontos részleteket közölt Magyarország energiaellátásáról.

– Nem engedjük, hogy bárki veszélyeztesse Magyarország energiaellátásának biztonságát, és azt sem engedjük, hogy bárki elvegye a magyar családoktól Európa legalacsonyabb gázárait – erről beszélt a közösségi oldalára feltöltött videójában Szijjártó Péter.

SZIJJÁRTÓ Péter
Fotó: KKM

A külgazdasági és külügyminiszter megjegyezte:

Ezért indulunk útnak hajnal négykor, amikor még a kakasok is az igazak álmát alusszák.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
