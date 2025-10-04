„A sorkötelezettséget nem megszüntettük, hanem felfüggesztettük” – Ruszin-Szendi Romulusz visszaállítaná a sorkatonaságot

A volt vezérkari főnök, a Tisza Párt politikusa, aki „Slava Ukraini”csatakiáltással dolgozik, fegyverrel jár, viszket a tenyere, gyűlölet van benne, és az ukránok támogatását tartja a legfontosabb feladatnak, a sorkötelezettség visszavezetéséről beszél folyamatosan. Baljós árnyak

- írta Orbán Balázs egy, a Facebook-oldalán megosztott videóhoz.

A miniszterelnök politikai igazgatója által megosztott videóban az látható, hogy Ruszin-Szendi Romulusz több alkalommal is arról beszélt, hogy visszaállítaná a sorkatonaságot hazánkban.

A sorkötelezettséget nem megszüntettük, hanem felfüggesztettük

- hangzik el többször, többféleképpen a videóban.