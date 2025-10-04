Ázsia ExpresszSallai NóraKaszás NikolettMegasztárOtthon Start Program
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
13°C Székesfehérvár

Ferenc névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

„A sorkötelezettséget nem megszüntettük, hanem felfüggesztettük” – Ruszin-Szendi Romulusz visszaállítaná a sorkatonaságot

Ruszin-Szendi Romulusz
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 04. 13:18
sorkatonaságorbán balázsvideó
Ruszin-Szendi Romulusz már többször is hangoztatta ezt a véleményét.
Bors
A szerző cikkei

A volt vezérkari főnök, a Tisza Párt politikusa, aki „Slava Ukraini”csatakiáltással dolgozik, fegyverrel jár, viszket a tenyere, gyűlölet van benne, és az ukránok támogatását tartja a legfontosabb feladatnak, a sorkötelezettség visszavezetéséről beszél folyamatosan. Baljós árnyak 

- írta Orbán Balázs egy, a Facebook-oldalán megosztott videóhoz. 

A miniszterelnök politikai igazgatója által megosztott videóban az látható, hogy  Ruszin-Szendi Romulusz több alkalommal is arról beszélt, hogy visszaállítaná a sorkatonaságot hazánkban. 

A sorkötelezettséget nem megszüntettük, hanem felfüggesztettük

- hangzik el többször, többféleképpen a videóban. 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu