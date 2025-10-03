Drámai üzenet a Tiszától: Ruszin-Szendi Romulusz kijelentette, a háború jó üzlet

Ismét kiderült, hogy a Tisza a háború pártján áll, és csak azt hajtja, amit a gazdáitól Brüsszelből kap utasításba. A helyzet azonban most még drámaibb, Magyar Péter egyik legfőbb bizalmasa, a Tisza párt egyik fő embere Ruszin-Szendi Romulusz kijelentette, a háború jó üzlet.

Ruszin-Szendi Romulusz szerint a háború jó üzlet

Fotó: Hajdu Bihari Naplo

Ruszin-Szendi Romulusz, Magyar Péter pártjának szakértője korábban több nyilvános politikai eseményen is fegyverrel jelent meg a színpadon, ami a hatályos magyar jogszabályok szerint tiltott cselekménynek minősül. Az esetek széles körű felháborodást váltottak ki, a volt vezérkari főnök beismerését követően pedig a hatóságok visszavonták fegyverviselési engedélyét.

Ruszin-Szendi Romulusz egyre agresszívebb

Ruszin-Szendi Romulusz naponta több posztban támadta a magyar kormányt, a Magyar Honvédséget, és ezáltal folyamatosan megbontotta a Magyar Honvédség egységét, aláásta a nemzet biztonságát, és ez veszélyt jelent a magyar emberek számára. Ezért, és a fentebb már említett fegyveres akciója miatt, a honvédelmi miniszter úgy döntött, hogy tartalékosi szerződését felbontja. Ez azt jelenti, hogy a hatálybalépést követően a rendfokozatát sem használhatja.

Korábban a Tisza Párt honvédelmi szakértője Kötcsén kézzel és testtel is arrébb lökte a Mandiner újságíróját, amikor a Tisza adóterveiről kapott kérdéseket. Ezeken túl Ruszin többször is utalt arra, hogy a hatalom megszerzésére utcai akciókat tart szükségesnek, és akár erő alkalmazására is készen állna. Egy alkalommal pedig Ruszin-Szendi egyenesen arról beszélt: – Rengeteg indulat, gyűlölet van bennünk. (…) Akkor tudunk valóban dolgozni, ha nem kényszerítenek minket arra, hogy magyar ember magyar emberre emelje a kezét - mondta.

A mostani kijelentése azonban még meghökkentőbb. Azt mondta, a háború jó üzlet.

És azt is, mondta vissza kéne állítani a sorkatonai kötelezettséget, „és ha baj van, mindenkit be kell rántani azonnal, a nem sorkatonákat is” – mondta egy fórumon.

A volt tábornok a Mandiner cikke szerint úgy fogalmazott: „A fiataloknak szoktam mondani, hogy nem megszüntettük, csak felfüggesztettük, tehát óvatosan, tehát ha baj van, akkor berántunk mindenkit azonnal.”