Drámai üzenet a Tiszától: Ruszin-Szendi Romulusz kijelentette, a háború jó üzlet

Ismét kiderült, hogy a Tisza a háború pártján áll, és csak azt hajtja, amit a gazdáitól Brüsszelből kap utasításba. A helyzet azonban most még drámaibb, Magyar Péter egyik legfőbb bizalmasa, a Tisza párt egyik fő embere Ruszin-Szendi Romulusz kijelentette, a háború jó üzlet.
Ruszin-Szendi Romulusz, Magyar Péter pártjának szakértője korábban több nyilvános politikai eseményen is fegyverrel jelent meg a színpadon, ami a hatályos magyar jogszabályok szerint tiltott cselekménynek minősül. Az esetek széles körű felháborodást váltottak ki, a volt vezérkari főnök beismerését követően pedig a hatóságok visszavonták fegyverviselési engedélyét.
Ruszin-Szendi Romulusz naponta több posztban támadta a magyar kormányt, a Magyar Honvédséget, és ezáltal folyamatosan megbontotta a Magyar Honvédség egységét, aláásta a nemzet biztonságát, és ez veszélyt jelent a magyar emberek számára. Ezért, és a fentebb már említett fegyveres akciója miatt, a honvédelmi miniszter úgy döntött, hogy tartalékosi szerződését felbontja. Ez azt jelenti, hogy a hatálybalépést követően a rendfokozatát sem használhatja.
Korábban a Tisza Párt honvédelmi szakértője Kötcsén kézzel és testtel is arrébb lökte a Mandiner újságíróját, amikor a Tisza adóterveiről kapott kérdéseket. Ezeken túl Ruszin többször is utalt arra, hogy a hatalom megszerzésére utcai akciókat tart szükségesnek, és akár erő alkalmazására is készen állna. Egy alkalommal pedig Ruszin-Szendi egyenesen arról beszélt: – Rengeteg indulat, gyűlölet van bennünk. (…) Akkor tudunk valóban dolgozni, ha nem kényszerítenek minket arra, hogy magyar ember magyar emberre emelje a kezét - mondta.
A mostani kijelentése azonban még meghökkentőbb. Azt mondta, a háború jó üzlet.
És azt is, mondta vissza kéne állítani a sorkatonai kötelezettséget, „és ha baj van, mindenkit be kell rántani azonnal, a nem sorkatonákat is” – mondta egy fórumon.
A volt tábornok a Mandiner cikke szerint úgy fogalmazott: „A fiataloknak szoktam mondani, hogy nem megszüntettük, csak felfüggesztettük, tehát óvatosan, tehát ha baj van, akkor berántunk mindenkit azonnal.”
Magyar Péter embere arról is értekezett, hogy Magyarországnak hasznot kéne húznia a háborúból, be kellene fektetnie Ukrajnába. Mint fogalmazott, „ahol háború van vagy fegyveres összetűzés, ott mindig van lehetőség a gazdaságnak is. Ha van kockázati tőke Magyarországon, akkor oda érdemes befektetni, de nem azért, hogy ellopjuk, hanem azért, hogy a nemzeti büdzsé, az több legyen. Tehát amikor azt mondom, hogy fehér területek vannak, amikor ütközet van, meg háború van, meg van tőke, ami kockáztatható, abból akár gazdasági haszon is lehet az országnak” - fogalmazott.
