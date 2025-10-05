Puzsér Róbert kiállt az álhírgyárosok mellett

Mint azzal a Bors is foglalkozott: heteken át terjesztették a Szőlő utca kapcsán az álhíreket, gátlástalanul vádoltak meg és hoztak hírbe mindenféle bizonyíték nélkül kormánypárti politikusokat. Amikor pedig nem lett a szőnyeg alá söpörve a hazudozás, hanem a kormány keményen fellépett, hirtelen csodálkozni kezdtek, hogy a rágalmazásnak és álhírterjesztésnek jogi következményei vannak.

Juhász Péternél házkutatást tartottak és pénteken tanúként hallgatták ki, hogy mutassa be azokat a bizonyítékokat, amelyek alapján az álhíreket terjesztette. Mivel azonban Juhász a félbolond Látó Jánosra hagyatkozott az ügyben - ahogy erről korábban Kocsis Máté is beszámolt -, így maga is tudta, gyenge lábakon áll a vádaskodása. Hirtelen mit csinál? Áldozati szerepben tetszeleg. Panaszkodik a Partizánban, Puzsér Róbert pedig még tüntetést is szervezett Juhász Péter támogatására.

Puzsér Róbert ráadásul a saját közösségi oldalán osztotta meg az Elég a megfélemlítésből címet viselő tüntetésen felszólalók névsorát. A nevek között szerepel Látó János, aki először beszélt „Zsolti bácsiról” a Juhász Péter által nyilvánosságra hozott hangfelvételen. Vele együtt alkotta meg a volt baloldali politikus a nem létező ózdi gyermekotthonban pedofil rémtetteket elkövető „Zsolt bácsi” képzelt karakterét. Erről Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője írt közösségi oldalán, beszámolva arról, hogy Juhász igyekezett titokban tartani társa nevét: podcastműsorában, ahol az ózdi – valótlan – téma előkerült, csak Lajosként mutatta be Látót.

Akinek a neve sem stimmel

Kocsi Máté tudatta azt is: Látó Jánosnak nem csak a történetei hamisak, hanem a neve is. Valójában Lázok Jánosnak hívják. Az anyakönyvezett név azonban nem felelt meg neki, úgy érezte, nem elég hangzatos. Ezért aztán „Látó” lett belőle, méghozzá azért, mert az Ószövetségben a prófétát „látónak” is fordítják, és ő prófétának is gondolja magát.

Kocsis Máté a mai tüntetést szervező Puzsérnak is üzent: a kormánypárti politikus szeretné, ha a megmondóember a vasárnapi uszító és gyűlölködő ankéton megkérdezné Látó Jánost és Juhász Pétert az ország gondolkodó részének nevében, hogy ha bizonyítékuk és informálóik voltak egy súlyos pedofilügyben, akkor miért nem tettek feljelentést?