Horn Gábor: Ismerem Semjén Zsoltot, az álhírbotrány rágalom!

– Fontosnak tartom azt elmondani, hogy ilyet nem lehet csinálni. Tényleg abba az irányba megyünk, amibe már elmentünk, hogy bárkiről, bármit lehet mondani, mindenféle bizonyítékok, alátámasztás nélkül. Ez egy vállalhatatlan irány – mondta el a Klubrádió Reggeli személy című műsorában Horn Gábor politikai elemző.

A Republikon vezetője a Szőlő utcai álhírbotrány kapcsán határozott véleményt fogalmazott meg. A Semjén Zsolttal szemben megfogalmazott vádak kapcsán Horn kiemelte,

ismerem Semjént, dolgoztunk együtt parlamenti keretek között, én önmagában nem hiszem el ezeket. Ha nem tudnék semmit, akkor sem, minthogy most sem hiszem el ezeket a vádakat.

Mint ismert, már csaknem egy hete nyilvánosak az információk, miszerint az Igazságügyi Minisztérium jelentése tisztázta: a Szőlő utcai javítóintézet körüli botrányban nem merült fel pedofil-bűncselekmény gyanúja, és politikus neve sem szerepel az ügyben. A vizsgálat ugyanakkor rámutatott egy különösen érzékeny pontra:

idegen titkosszolgálati szálak is megjelennek a történetben.

A dokumentum két nevet emelt ki: Kuslits Gáborét és Káncz Csabáét. Kuslits Gábor tanúkénti meghallgatásán a korábban adott interjújában megfogalmazott állításokkal kapcsolatban kifejtette, hogy a sajtóban megjelent politikusok nevét ő sehol és semmikor nem mondta. Elmondása szerint az állítását szóbeszédre alapozta. Káncz Csaba tanúkihallgatása során pedig azt állította, konkrét bizonyítékokkal nem rendelkezik, arra a kérdésre, honnan van információja, azt válaszolta, hogy egy országosan ismert befolyásos politikai család tagja mondta ezt neki.

Azóta az is kiderült, hogy a Szőlő utcai ügy kulcsfigurájának köze van a brit MI6 titkosszolgálathoz, ahogy Márki-Zay Péterhez és tavaly óta Magyar Péterhez is.

Az álhírbotránnyal kapcsolatos akciót Kuslits Gábor szeptember 8-i interjúja indította el. Jámbor András napi posztokkal, videókkal napirenden tartotta, vizsgálóbizottságot kezdeményezett. Dobrev Klára is vizsgálóbizottságot javasolt, majd nyílt levelekkel felerősítette a rágalmakat. Káncz Csaba, Molnár Áron, Vályi István, Rokker Zsolti és mások posztokkal, videókkal erősítették a légből kapott aljas hazugságokat.