Orbán Viktor beszédet mondott a Szent Mihály Főszékesegyház újraszentelésén

Orbán Viktor
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 05. 18:26 / FRISSÍTÉS: 2025. október 05. 18:36
Szent György KápolnaVeszprémi Érseki Palotabeszéd
Vasárnap ünnepi esemény zajlik Veszprémben! Orbán Viktor is odalátogatott!
Bors
A szerző cikkei

Október 5-én, vasárnap Veszprémben ünnepi esemény zajlik: a Szent Mihály Főszékesegyház újraszentelésére kerül sor. Az esemény helyszíne a Veszprémi Érseki Palota, a ceremónia keretében pedig a templom mellett a Szent György Kápolnát, az altemplomot és a legújabb vallási szobrot, a „Trónon ülő Istenanya” alkotást is megáldják. A helyszínen Orbán Viktor is jelen van, aki ünnepi beszédet mond.

 

Ma délután ünnepi szentmisére várták a híveket és az érdeklődőket a veszprémi bazilikába, ahol Orbán Viktor miniszterelnök is beszédet mondott. A Szent Mihály Főszékesegyház újraszentelése szimbolikusan zárja le a várnegyed megújulását: ősztől ismét teljes pompájukban látogathatóak a történelmi épületek és szakrális terek.

Történelmünk alapkövéhez térünk vissza, hiszen a Szent Mihály Székesegyház falaiban a mai napig is ott vannak Boldog Gizella alapított – mondta Orbán Viktor beszédében. A miniszterelnök rámutatott: Magyarország 

története és a kereszténység fénysugara nem két külön szál, hanem egyazon szövet fonalai. Mint mondta, már kezdetben, mikor népünk sorsáról kellett meghozni a döntést a kereszténység felvételéről, az nem csak vallási döntés volt, hanem történeti és személyes döntés: a kereszténységgel felépíteni a magyar államot. 

Mint mondta, Magyarországon megerősítették azokat a közösségeket, amelyek értékrendje megőrizte a magyarságot, a keresztény magyar életet. Emlékeztetett: 

az alaptörvény kimondja, hogy Magyarország keresztény kultúrájának védelme minden állami szerv kötelessége. 

Van még mit tenni a kormányfő szerint azért, hogy ez a felelősség testet öltsön.  Azt is mondta, ez a szolgálat helyezte a veszprémi székesegyházat a város közepére, és emelte a város fölé. Ez a magasság segíti felemelni a tekintetünket magasabb célokra helyezni. 

Ugyan ki akarná, hogy az élete elsüllyedjen a mulandóság vízében?

 – tette fel a kérdést. Mint mondta, ezek a falak látták a dicsőséget, és látták a pusztítást is. Látták, amikor a hit ereje éltette a magyarságot, és azt is, amikor feloldódott a hit üzenete.

Hozzátette: a nemzet elnyomása kéz a kézben járt az egyház nyomorgatásával, ezt soha nem szabad elfelejteni. Úgy vélekedett: a mai erőszakos Lenin-fiúk, a papokkal üvöltöző szabadcsapatok ismét megjelentek a magyar politikában. „Nem adunk helyet nekik, helyette folytatjuk a templomépítő munkát. Erről az útról nem is fogunk letérni” – szögezte le. 

Azt is mondta, Nyugat-Európa mára a templomrombolók civilizációjává vált. Jelezte, Közép-Európában más szelek fújnak. Itt még tudják, ha elvész a kereszténység, oda a haza is. Van, amikkel nem lehet viccelődni, kockáztatni, kísérletezni. Ilyen kérdés a migráció is. Azt mondta, a csehek tegnap választottak, és úgy tűnik, a csehek észnél vannak.

Orbán Viktor felsorolta ezután a nagy cseh és magyar hősöket és rámutatott: Mohácsnál a csehek is részt vettek a törökök elleni végzetes küzdelemben. 

Beszédje végén Orbán Viktor egész Magyarország nevében köszönetet mondott a veszprémieknek munkájukáért és felajánlotta a kormány szövetségét vállalkozásaikhoz. 

A veszprémiek sikerével eddig Magyarország mindig jól járt, a jövőben is legyen így 


– zárta beszédét a miniszterelnök. 

 


 

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
