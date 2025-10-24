BékemenetSzolnoki buszbalesetMegasztár
Orbán Viktor: Szép volt, Fradi!

Orbán Viktor
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 24. 06:33
győzelemFradi
A miniszterelnök a Facebookon gratulált.
Orbán Viktor Facebook-oldalán reagált a Fradi salzburgi győzelmére.

Jobb lett volna átengedni azt a vonatot! Stílusos válasz. Szép volt, Fradi!

− írta a miniszterelnök, arra utalva, hogy az osztrák hatóságok nem engedték be Ausztriába a Fradi-szurkolókat szállító vonatot.


 

