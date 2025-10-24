Orbán Viktor: Szép volt, Fradi!

Orbán ViktorFacebook-oldalán reagált a Fradi salzburgi győzelmére.
Jobb lett volna átengedni azt a vonatot! Stílusos válasz. Szép volt, Fradi!
− írta a miniszterelnök, arra utalva, hogy az osztrák hatóságok nem engedték be Ausztriába a Fradi-szurkolókat szállító vonatot.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.