Orbán Viktor: Az ukránok már a tiszás spájzban vannak - Videó

Orbán Viktor miniszterelnök a közösségi média oldalán közzétett videós üzenetében a Tisza Párt és az ukránok közötti összefonódásra hívja fel a figyelmet.
Az ukránok dolgoznak aktívan, hogy kormányváltás legyen Magyarországon. Nyakig itt van a titkosszolgálatuk, mi persze követjük őket, meglátjuk, hogy mi történik; beépültek a magyar szellemi életbe; beépültek a magyar tanácsadói világba; beépültek a magyar politikai vitákba, és van pártjuk. A Tisza egy ukránbarát párt, az ő pártjuk. Ezért ők mindent meg fognak tenni, hogy kormányra segítsék a Tisza Pártot. Segítik őket mindennel, például technológiai segítséget is adnak, például lefejlesztenek nekik olyan képességeket, amelyek valóban szükségesek egyébként egy sikeres választási harc megvívásához. Ezt a segítséget kapták. Erre nem tudunk mást mondani mi magyarok, csak azt, hogy régen azt mondtuk, hogy az oroszok már a spájzban vannak, most azt kell mondanunk, hogy az ukránok már az okostelefonodban vannak”
– mondja üzenetében Orbán Viktor magyar miniszterelnök.
