Ezt tervezi a hétvégén Orbán Viktor

Végre péntek – ezekkel a szavakkal osztott meg közösségi oldalán fotókat Orbán Viktor, melyben összefoglalta a mai napját. Mint ismert, a miniszterelnök a Kossuth Rádióban, a Jó reggelt, Magyarország! stúdiójában kezdte a napot, mint azt számos péntek reggel teszi. A műsor vendégeként többek közt beszámolt az árrésstopot meghosszabbító döntésről, a SZÉP-kártya felhasználhatóságának kiterjesztéséről, arról, miként dolgoznak jelenleg is a szakértők a 14. havi nyugdíj bevezetésén, ugyanakkor emellett az aggasztó, háború-közeli nemzetközi helyzetről is szót ejtett.

A pénteki napot, legalábbis annak eddig eltelt időszakát felölelő fotókhoz a miniszterelnök a következőt fűzte: "Végre péntek – de hétvégén is meló ezerrel." Azaz úgy tűnik, a kormányfő hétvégéje nem igazán a pihenésről fog szólni.