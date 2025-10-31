Süllős GyulaTisza-AdóSztárban Sztár All StarsMegasztár
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
16°C Székesfehérvár

Farkas névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Ezt tervezi a hétvégén Orbán Viktor

Orbán Viktor
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 31. 14:55
hétvégeközélet
Aki azt hiszi, a hétvége a pihenésé a miniszterelnöknek, az bizony téved.

Végre péntek – ezekkel a szavakkal osztott meg közösségi oldalán fotókat Orbán Viktor, melyben összefoglalta a mai napját. Mint ismert, a miniszterelnök a Kossuth Rádióban, a Jó reggelt, Magyarország! stúdiójában kezdte a napot, mint azt számos péntek reggel teszi. A műsor vendégeként többek közt beszámolt az árrésstopot meghosszabbító döntésről, a SZÉP-kártya felhasználhatóságának kiterjesztéséről, arról, miként dolgoznak jelenleg is a szakértők a 14. havi nyugdíj bevezetésén, ugyanakkor emellett az aggasztó, háború-közeli nemzetközi helyzetről is szót ejtett. 

A pénteki napot, legalábbis annak eddig eltelt időszakát felölelő fotókhoz a miniszterelnök a következőt fűzte: "Végre péntek – de hétvégén is meló ezerrel." Azaz úgy tűnik, a kormányfő hétvégéje nem igazán a pihenésről fog szólni.

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu