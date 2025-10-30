Orbán Viktor: magyar-lengyel két jó barát

„Igazságot Lengyelországnak!” - kezdte posztjában Orbán Viktor miniszterelnök.

Fotó: MW

Október 30-án csütörtökön Orbán Viktor a közösségi oldalán számolt be arról, hogy részt vett egy találkozzon Zbigniew Ziobro volt lengyel igazságügyi miniszterrel. A két politikus Budapesten szánt időt egymásra. A találkozó részletei is kiderültek egy közös fotó mellett.

„A lengyel jobboldal óriási győzelmet aratott az elnökválasztáson. A Brüsszel-barát lengyel kormány azóta politikai hajtóvadászatot indított ellenük. Ma Zbigniew Ziobro volt igazságügyi miniszterrel találkoztam Budapesten, akit a lengyel kormány le akar tartóztatni. És mindez Európa szívében. Közben Brüsszel hallgat. Micsoda állapotok!” - olvasható a kormányfő bejegyzésében.