Orbán Viktor: Komoly fenyegetés érte a magyar mezőgazdaságot Ukrajna irányából

PUBLIKÁLÁS: 2025. október 10. 13:26
A miniszterelnök szerint Magyarország nincs mezőgazdaság nélkül.
Orbán Viktor a péntek reggeli rádióinterjújában beszélt arról, hogy mindig volt vita arról, hogy mi legyen a magyar mezőgazdasággal. 

A magyar gazdák már többször tiltakoztak az ukrán import ellen Fotó: Purger Tamás /  MTI

Mindig volt olyan álláspont, hogy a mezőgazdaság a múlthoz tartozik és nem modern. Ezért mondja ennek a hagyománynak a folytatójaként a baloldal, hogy a magyar mezőgazdaság nem lehet versenyképes az ukránnal. Ez egy teljes félreértés, Magyarország nincs mezőgazdaság nélkül 

– tette hozzá. A miniszterelnök elmondta, hogy meg kell védeni a magyar mezőgazdaságot, amit komoly fenyegetés ér Ukrajna irányából. Ha pedig Ukrajna az unió tagja lenne, akkor több százezer gazda menne tönkre.

Amint arról korábban már írtunk: ha Ukrajna a jelenleg tervezett módon, a mezőgazdaság mostani állapotában csatlakozna 2029-től az EU-hoz, az tönkretenné az európai mezőgazdaságot, különösen a kistermelőket. Az ukrán csatlakozás emiatt társadalmi feszültséghez vezetne a törvényhozók, politikusok és a termelők között. Szakértők szerint először át kellene gondolni, mi alapján, milyen mértékben és hogyan lenne érdemes támogatni a termelőket.

A miniszterelnökkel készült interjút itt lehet visszanézni:

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
