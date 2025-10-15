Orbán Viktor: „Munkára fel, Európa!”

„Harmadik napja igyekszik megfejteni a világ, hogyan sikerült Trump elnöknek az, ami évtizedeken át lehetetlennek tűnt: békét teremteni a Közel-Keleten” - reagált szerda reggel a Facebook-oldalán Orbán Viktor Donald Trump közel-keleti sikerére.

A miniszterelnök ezt követően kiemelte:

Egyvalamit nekünk, európaiaknak érdemes észrevennünk. Kívülről néztük az egész folyamatot. Míg Brüsszelben két éve szövegezik szakmányban a hangzatos nyilatkozatokat, addig a Közel-Keleten az amerikaiak és szövetségeseik szépen, lassan, állhatatos diplomáciai munkával békét csináltak. Mi pedig tapsolhattunk.

A kormányfő szerint az uniós vezetők tétlensége hamarosan Ukrajnában is megmutatkozhat: