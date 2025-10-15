Orbán Viktor: „Munkára fel, Európa!”

„Harmadik napja igyekszik megfejteni a világ, hogyan sikerült Trump elnöknek az, ami évtizedeken át lehetetlennek tűnt: békét teremteni a Közel-Keleten” - reagált szerda reggel a Facebook-oldalán Orbán Viktor Donald Trump közel-keleti sikerére.
A miniszterelnök ezt követően kiemelte:
Egyvalamit nekünk, európaiaknak érdemes észrevennünk. Kívülről néztük az egész folyamatot. Míg Brüsszelben két éve szövegezik szakmányban a hangzatos nyilatkozatokat, addig a Közel-Keleten az amerikaiak és szövetségeseik szépen, lassan, állhatatos diplomáciai munkával békét csináltak. Mi pedig tapsolhattunk.
A kormányfő szerint az uniós vezetők tétlensége hamarosan Ukrajnában is megmutatkozhat:
Ha nem kapnak észbe Brüsszelben, ez a sors vár majd ránk Ukrajnában is. A tárgyalóasztaltól kiszorulunk a nézőtérre. Vagy csinálhatunk úgy, mint az amerikaiak. De ahhoz tárgyalni kell az oroszokkal is. Kitartóan és a saját érdekeink szerint. Munkára fel, Európa!
