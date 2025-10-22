Orbán Viktor: Találkozzunk október 23-án a Kossuth téren

Magyarország miniszterelnöke, Orbán Viktor megmutatta, hogyan zajlik az előkészület az október 23-án esedékes Békemenetre, egészen pontosan az utolsó állomásán, a Kossuth téren.
Hamarosan kész vagyunk. Találkozzunk október 23-án a Kossuth téren.
Gyere el te is!
– írta az alább megtekinthető videóhoz Orbán Viktor.
