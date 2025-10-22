BékemenetSzolnoki buszbalesetMegasztár
Orbán Viktor: Találkozzunk október 23-án a Kossuth téren

Orbán Viktor
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 22. 15:36
előkészületBékemenet
Orbán Viktor megmutatta, hol tartanak az előkészületek.

Magyarország miniszterelnöke, Orbán Viktor megmutatta, hogyan zajlik az előkészület az október 23-án esedékes Békemenetre, egészen pontosan az utolsó állomásán, a Kossuth téren.

Hamarosan kész vagyunk. Találkozzunk október 23-án a Kossuth téren. 🇭🇺

Gyere el te is! 🫵🏻

– írta az alább megtekinthető videóhoz Orbán Viktor.

