Orbán Viktor: Találkozzunk október 23-án a Kossuth téren

Magyarország miniszterelnöke, Orbán Viktor megmutatta, hogyan zajlik az előkészület az október 23-án esedékes Békemenetre, egészen pontosan az utolsó állomásán, a Kossuth téren.

Hamarosan kész vagyunk. Találkozzunk október 23-án a Kossuth téren. Gyere el te is!

– írta az alább megtekinthető videóhoz Orbán Viktor.