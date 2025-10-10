Ázsia ExpresszKrasznahorkai LászlóMegasztárOtthon Start Program
Fontos bejelentéseket tesz Orbán Viktor

PUBLIKÁLÁS: 2025. október 10. 07:39 / FRISSÍTÉS: 2025. október 10. 07:47
A Kossuth rádióban számol a legfrissebb kormányzati döntésekről a miniszterelnök. Mutatjuk Orbán Viktor bejelentéseit!
Orbán Viktor a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország című műsorának a vendége, az adás rendhagyó módon Kolozsvárról jelentkezik. A miniszterelnök beszámol a legfrissebb kormányzati döntésekről, de várhatóan szó esik a fontos aktuálpolitikai témákról is. 

Orbán Viktor a Kossuth rádióban nyilatkozott
Orbán Viktor a Kossuth rádióban nyilatkozik 
Fotó: Orbán Viktor/Facebook

– A magyar miniszterelnök kötelessége, hogy a külhoni szervezetek nagy rendezvényein részt vegyen – fogalmazott Orbán Viktor a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország című műsorának adott interjúban. A miniszterelnök Kolozsváron, az RMDSZ kongresszusán fog részt venni ma, aminek kapcsán elmondta, hogy nem csak Erdélybe, hanem a Felvidékre hanem a Vajdaságba is ellátogat.

Megtiszteltetésnek nevezte, hogy a román miniszterelnök is jelen lesz a találkozón. A magyar kormányfő szerint nehéz bonyolultabb kapcsolatot elképzelni, mint ami Magyarország és Románia között van. De jelezte, hogy a magyarok békében akarna élni a szomszédiakkal.

A jó szomszédi viszony

– Talán a városiak is értik, de a falusiak is tudják, hogy az ingatlanod értékét nem csak az határozza meg, mekkora a telked, hanem az is, milyen a szomszédod. Ezért nem csak az alapvető keresztény értékrendet kell figyelembe venni, hanem az alapvető emberi értékeket is. Mi magyarok abban vagyunk érdekeltek, hogy Románia sikeres legyen, és minél több pénze van a románoknak, annál jobba a magyar gazdaság helyzete is. Bezzeg románozásról pedig csak annyit, hogy nézzen át ide, a határom túlra az, aki szerint a románoknak jobban megy a szekér – fogalmazott Orbán Viktor miniszterelnök.

A román gazdaság helyzetéről elmondta, óvatosnak kell lennünk, amikor egy másik országról mondunk bármit, meglátása szerint itt a politika vitte bajba a gazdaságot. – Ha nincs stabilitás, kiszámíthatóság, ha az emberek lebecsülik vagy a pártok a kiegyensúlyozottság erényét, értékét, az rövid távú gazdasági döntést eredményez. Sok népszerűnek tűnő gazdasági döntés, ha összeadódik, abból baj lehet. Harmincöt éve vagyok parlamenti képviselő, emlékszem olyan időkre is, mint a mostani is, ha van ember, akinek van esélye arra, hogy ezt a csálé helyzetet rendezze, akkor a jelenlegi román miniszternek van esélye – közölte.

Cikkünk folyamatosan frissül.

Az interjút itt lehet megtekinteni:

 

