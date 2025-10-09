"Magyarország büszkesége!" Így gratulált Krasznahorkai Lászlónak Orbán Viktor

Hatalmas elismerés érte Krasznahorkai Lászlót, miután a Svéd Akadémia döntése alapján csütörtökön neki ítélték oda az idei irodalmi Nobel-díjat.

Orbán Viktor is gratulált Krasznahorkai Lászlónak / Fotó: Marjai János / MTI

Az író munkássága már régóta nemzetközi elismerést élvez: korábban elnyerte a Nemzetközi Man Booker-díjat is. A Nobel-díj mostani odaítélése nemcsak az ő életművének, hanem a magyar irodalomnak is történelmi pillanatot jelent, hiszen ezzel ő lett a második olyan magyar író, Kertész Imre után, aki átvehette ezt a díjat. Nemrég Orbán Viktor miniszterelnök is gratulált Krasznahorkai Lászlónak.

Így gratulált Orbán Viktor Krasznahorkai Lászlónak

Magyarország büszkesége, az első gyulai Nobel-díjas, Krasznahorkai László. Gratulálok!

- üzente a Facebook-oldalán a miniszterelnök.