"Magyarország büszkesége!" Így gratulált Krasznahorkai Lászlónak Orbán Viktor

Orbán Viktor
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 09. 15:42 / FRISSÍTÉS: 2025. október 09. 16:14
Krasznahorkai László kapta idén az irodalmi Nobel-díjat. Az elismeréshez Orbán Viktor is gratulált.
Hatalmas elismerés érte Krasznahorkai Lászlót, miután a Svéd Akadémia döntése alapján csütörtökön neki ítélték oda az idei irodalmi Nobel-díjat. 

KRASZNAHORKAI László
Orbán Viktor is gratulált Krasznahorkai Lászlónak /  Fotó: Marjai János /  MTI

Az író munkássága már régóta nemzetközi elismerést élvez: korábban elnyerte a Nemzetközi Man Booker-díjat is. A Nobel-díj mostani odaítélése nemcsak az ő életművének, hanem a magyar irodalomnak is történelmi pillanatot jelent, hiszen ezzel ő lett a második olyan magyar író, Kertész Imre után, aki átvehette ezt a díjat. Nemrég Orbán Viktor miniszterelnök is gratulált Krasznahorkai Lászlónak.

Így gratulált Orbán Viktor Krasznahorkai Lászlónak

Magyarország büszkesége, az első gyulai Nobel-díjas, Krasznahorkai László. Gratulálok!

- üzente a Facebook-oldalán a miniszterelnök.

 

