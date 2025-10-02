Trollbán reakció: Hadházynál bizony kileng a zebraméter

Hadházy Ákos nagyot ment az interneten azzal, hogy az "egyik követője" felfedezte, Orbán Viktort kémfülhallgató segítségével irányítják. Orbán Viktor stílszerűen reagált erre a képtelen ötletre:
Orbán a Mandinernek adott interjújában mégg elmondta: „Hadházy bolond, ezt mindenki tudja. A politika és a szórakoztatóipar ma már összecsúszik. Olyan emberek is megélnek a politikában, akik valójában bolondok, de figyelmet keltenek, mint a szórakoztatóipar szereplői.” Hadházy ebbe a kategóriába tartozik:
nem politikus, hanem egy holdkóros figura, aki a szórakoztatóipart űzi, miközben politikusnak mondja magát.”
