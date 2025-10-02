Ázsia ExpresszSallai NóraKaszás NikolettMegasztárOtthon Start Program
Trollbán reakció: Hadházynál bizony kileng a zebraméter

Orbán Viktor
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 02. 09:14
kémfülhallgatóHadházy Ákos
Orbán Viktor stílszerűen reagált Hadházy Ákos agymenésére.

Hadházy Ákos nagyot ment az interneten azzal, hogy az "egyik követője" felfedezte, Orbán Viktort kémfülhallgató segítségével irányítják. Orbán Viktor stílszerűen reagált erre a képtelen ötletre:

Orbán a Mandinernek adott interjújában mégg elmondta: „Hadházy bolond, ezt mindenki tudja. A politika és a szórakoztatóipar ma már összecsúszik. Olyan emberek is megélnek a politikában, akik valójában bolondok, de figyelmet keltenek, mint a szórakoztatóipar szereplői.” Hadházy ebbe a kategóriába tartozik: 

nem politikus, hanem egy holdkóros figura, aki a szórakoztatóipart űzi, miközben politikusnak mondja magát.”

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
