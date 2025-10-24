Orbán Viktor a Patriótán: Egy rejtély magasodik itt előttünk!

Az október 23-i ünnepi beszéde után Orbán Viktor azonnal repülőre szállt és az éppen zajló EU-csúcs, vagy ahogy ő fogalmazott, a csatatér felé vette az irányt. A miniszterelnök szerint embert próbáló nap volt a tegnapi, a béke fuvallata után ugyanis jött a rideg brüsszeli valóság. A magyarok érdekeit azonban sikerült most is megvédeni: “az ukránok nem jönnek be, a magyarok pénzét nem viszik ki”— fogalmazott. Brüsszelbe vele tartott Bohár Dániel, a Megafon riportere is, aki az EU-csúcsról kérdezte a kormányfőt.

Orbán Viktor az EU-csúcsra is elvitte a Békemenet üzenetét: a magyar emberek nem háborút, hanem békét akarnak.

Fotó: Ripost

"Ki vezeti ezt a kócerájt? Ki vezeti az Európai Uniót?"

Míg Orbán Viktor a Békemenet zárásaként a Kossuth téren ünnepi beszédet tartott, Brüsszelben már javában zajlott az EU-csúcs. Ezidő alatt Rober Fico “hősiesen és szívósan képviselte Magyarország érdekeit” — mondta a miniszterelnök, majd hozzátette azt is, hogy 15 évvel ezelőtt szinte elképzelhetetlen volt, hogy mondjuk Lengyelország helyett épp Szlovákia képviselje a magyarok érekeit, “de szerencsére találtam egy barátot, aki hajlandó volt a nap első felének küzdelmeit a vállára venni” — fogalmazott a kormányfő.

Nem mindenki áll bele azonban a küzdelembe. Orbán Viktor úgy fogalmazott gyakran elgondolkodik azon, mi lenne a reakció, ha az európai emberek tudnák, hogy a brüsszeli döntéshozók tisztában vannak a gondokkal, de mégsem cselekednek, mégsem kímélik meg az európai polgárokat a problémáktól.

Én tisztán állok a magyar nép színe elé, mert én folyamatosan harcolok itt a rossz döntések ellen. Egy rejtély magasodik itt előttünk: ki vezeti ezt a kócerájt? Ki vezeti az Európai Uniót? Mert ha itt ülünk és látjuk a bajt és elmondjuk, hogy csinálni is kellene ez ellen dolgokat, majd nem történik meg, amit mondunk, akkor ki vezeti ezt az uniót?

— tette fel kérdéseit a miniszterelnök.

"Az ukránok ne jöjjenek be, a magyarok pénzét pedig ne vigyék ki"

Orbán Viktor elmondta, hogy sikerült megakadályozni, hogy megkezdődjön a tárgyalás Ukrajna uniós csatlakozásával kapcsolatban. Az ugyanis ellentétes a magyar érdekekkel. A miniszterelnök szerint sokkal inkább stratégiai partnerséget kellene kötni velük és nem pedig beengedni őket.

Ha beengeded őket, akkor behozod a háborút. És ha már bent vannak, akkor muszáj velük szolidaritást vállalni. Akkor nem lehet azt csinálni, mint most, hogy van egy orosz -ukrán háború, Magyarország pedig azt mondja, hogy ez nem a mi háborúnk. Ha ők bent vannak az unióban, az akkor a mi háborúnk is

— fogalmazott.