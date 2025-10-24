Orbán Viktor a Patriótán: Egy rejtély magasodik itt előttünk!

Az október 23-i ünnepi beszéde után Orbán Viktor azonnal repülőre szállt és az éppen zajló EU-csúcs, vagy ahogy ő fogalmazott, a csatatér felé vette az irányt. A miniszterelnök szerint embert próbáló nap volt a tegnapi, a béke fuvallata után ugyanis jött a rideg brüsszeli valóság. A magyarok érdekeit azonban sikerült most is megvédeni: “az ukránok nem jönnek be, a magyarok pénzét nem viszik ki”— fogalmazott. Brüsszelbe vele tartott Bohár Dániel, a Megafon riportere is, aki az EU-csúcsról kérdezte a kormányfőt.
Míg Orbán Viktor a Békemenet zárásaként a Kossuth téren ünnepi beszédet tartott, Brüsszelben már javában zajlott az EU-csúcs. Ezidő alatt Rober Fico “hősiesen és szívósan képviselte Magyarország érdekeit” — mondta a miniszterelnök, majd hozzátette azt is, hogy 15 évvel ezelőtt szinte elképzelhetetlen volt, hogy mondjuk Lengyelország helyett épp Szlovákia képviselje a magyarok érekeit, “de szerencsére találtam egy barátot, aki hajlandó volt a nap első felének küzdelmeit a vállára venni” — fogalmazott a kormányfő.
Nem mindenki áll bele azonban a küzdelembe. Orbán Viktor úgy fogalmazott gyakran elgondolkodik azon, mi lenne a reakció, ha az európai emberek tudnák, hogy a brüsszeli döntéshozók tisztában vannak a gondokkal, de mégsem cselekednek, mégsem kímélik meg az európai polgárokat a problémáktól.
Én tisztán állok a magyar nép színe elé, mert én folyamatosan harcolok itt a rossz döntések ellen. Egy rejtély magasodik itt előttünk: ki vezeti ezt a kócerájt? Ki vezeti az Európai Uniót? Mert ha itt ülünk és látjuk a bajt és elmondjuk, hogy csinálni is kellene ez ellen dolgokat, majd nem történik meg, amit mondunk, akkor ki vezeti ezt az uniót?
— tette fel kérdéseit a miniszterelnök.
Orbán Viktor elmondta, hogy sikerült megakadályozni, hogy megkezdődjön a tárgyalás Ukrajna uniós csatlakozásával kapcsolatban. Az ugyanis ellentétes a magyar érdekekkel. A miniszterelnök szerint sokkal inkább stratégiai partnerséget kellene kötni velük és nem pedig beengedni őket.
Ha beengeded őket, akkor behozod a háborút. És ha már bent vannak, akkor muszáj velük szolidaritást vállalni. Akkor nem lehet azt csinálni, mint most, hogy van egy orosz -ukrán háború, Magyarország pedig azt mondja, hogy ez nem a mi háborúnk. Ha ők bent vannak az unióban, az akkor a mi háborúnk is
— fogalmazott.
Az EU tervei között szerepel az is, hogy a befagyasztott orosz vagyonokat is Ukrajna finanszírozására költsék. Csakhogy ez még csak egy terv, a Nemzetközi Bíróság ugyanis még visszaítélheti ezeket a vagyonokat az oroszoknak, ebben az esetben pedig a tagállamoktól gyűjtenék be a szükséges pénzt. A miniszterelnök szerint ez egy végtelenül kockázatos pénzügyi manőver és egyben vállalhatatlan is.
Ez nagyon nagy gazdasági kockázatot rejt Magyarország számára. Az oroszok megmondták, hogyha hozzányúlunk az ő pénzükhöz, akkor az Oroszországban lévő vállalati vagyonokon fogják ezt leverni. Magyarországról több nagy vállalatnak komoly vagyona van Oroszországban és én nem vagyok hajlandó kockáztatni a magyarok befektetéseit
— magyarázta a miniszterelnök.
Ahhoz, hogy versenyképes legyen egy ország vagy egy régió, hatalmas tőkeigényű beruházásokra van szükség. Manapság leginkább a mesterséges intelligencia és az informatika területén. Orbán Viktor elmondta, hogy mindez rengeteg pénz, viszont ha elmegy a pénz Ukrajna támogatására, akkor értelemszerűen kevesebb marad a befektetésekre. Ennek is eredménye, hogy az EU fejlődése elmarad a világ többi pontjától.
Példaként hozta fel azokat károsanyag-kibocsátás csökkentését célzó megoldásokat, amiket az ipar mindig is ellenzett. Az eredmény sajnos magáért beszél, ugyanis sorra zárnak be az unió területén azok az autóipari, vegyipari, vagy épp acélipari gyárak, amik korában a gazdaság gerincét adták.
Nem csak arról van szó, hogy van egy baj, amit látunk és azt orvosoljuk, hanem közben olyan döntéseket hozunk, ami tovább rontja a bajt
— zárta a gondolatait.
