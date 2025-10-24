Orbán Viktor a Békemenetről posztolt: Micsoda nap volt!

Az október 23-án megrendezett Békemenetre az ország minden pontjáról érkeztek az emberek. Elképesztően látványos felvételek készültek a tömegről, mely kapcsán korábban Orbán Viktor is megjegyezte: "Együtt erő vagyunk!" Most videót tett közzé az emlékezetes napról a miniszterelnök.

Micsoda nap volt

- írta a videóhoz Orbán Viktor, felidézve a legszebb és legizgalmasabb pillanatokat, köztük a gripenek feltűnését vagy a "Ria-Ria-Hungária" felzúgását.