Orbán Viktor a Békemenetről posztolt: Micsoda nap volt!

Orbán Viktor
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 24. 10:15
október 23.Békemenet
Hatalmas tömeg gyűlt össze az október 23-ra hirdetett Békemeneten.
Az október 23-án megrendezett Békemenetre az ország minden pontjáról érkeztek az emberek. Elképesztően látványos felvételek készültek a tömegről, mely kapcsán korábban Orbán Viktor is megjegyezte: "Együtt erő vagyunk!" Most videót tett közzé az emlékezetes napról a miniszterelnök.

Micsoda nap volt

- írta a videóhoz Orbán Viktor, felidézve a legszebb és legizgalmasabb pillanatokat, köztük a gripenek feltűnését vagy a "Ria-Ria-Hungária" felzúgását.

 

