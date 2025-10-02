Kiderült: ők kapnak nyugdíj-kiegészítést novemberben

Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter jelentette be egy szeptemberi kormányinfón, hogy a kabinet kiegészítő nyugdíjemelést ad a nyugdíjasoknak. A miniszter elmondta: 1,6 százalékos visszamenőleges emelés jár a jogosultaknak. Mutatjuk a nyugdíj-kiegészítés részleteit.
Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy
a nyugdíjasok novemberben átlagosan 47 200 forintot kapnak kézhez egy összegben.
A decemberi nyugdíj összege pedig már tartalmazni fogja a megemelt szintet. Ez azt jelenti, hogy az év végéig összesen átlagosan 51 155 forint pluszpénzhez jutnak az érintettek.
Az intézkedés összesen 112 milliárd forintos kiadást jelent a költségvetésnek, de a miniszter hangsúlyozta: a fedezet rendelkezésre áll.
Hivatalos: Nekik jár a nyugdíj-kiegészítés
A Világgazdaság szúrta ki, hogy szerda este a Magyar Közlönyben megjelent kormányrendelet, amely részletesen leírja nyugdíj-kiegészítéssel kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat. Ebben azt írják:
A nyugdíjasok és a nyugdíjak védelme a kormány számára kiemelt cél, és vállalta, hogy idén is megőrzi a nyugdíjak vásárlóértékét, és garantálja a visszaépített 13. havi nyugdíj februári kifizetését
A nyugdíjasok és az emelésben érintett más ellátásokban részesülők novemberben az emelt összegű ellátáson kívül januárig visszamenőleg megkapják az első tíz hónapra és a tizenharmadik havi nyugdíjra, ellátásra járó különbözetet is.
A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény (Tny.) alapján a következő ellátásokat emeli hivatalból a kormány:
az öregségi nyugdíjat,
az özvegyi nyugdíjat,
a szülői nyugdíjat,
az árvaellátást,
a baleseti hozzátartozói nyugellátást,
a mezőgazdasági szövetkezeti öregségi, munkaképtelenségi, özvegyi járadékot,
a mezőgazdasági szakszövetkezeti tagok növelt összegű öregségi, munkaképtelenségi, özvegyi járadékát,
a korhatár előtti ellátást,
a szolgálati járandóságot,
az átmeneti bányászjáradékot,
a táncművészeti életjáradékot,
a rokkantsági ellátást,
a rehabilitációs ellátást,
a baleseti járadékot,
a bányászok egészségkárosodási járadékát,
a fogyatékossági támogatást,
a vakok személyi járadékát,
a Magyar Alkotóművészeti Közalapítvány által folyósított ellátásokról szóló kormányrendelet alapján folyósított ellátást,
a polgármesterek közszolgálati járadékát,
a kiegészítő rokkantsági támogatás, a kiegészítő hozzátartozói támogatás, az árvák kiegészítő támogatása és a honvédek baleseti járadékra való jogosultsága megállapításának és folyósításának szabályairól szóló kormányrendelet szerinti kiegészítő rokkantsági támogatást,
a honvédelmi adatkezelésekről szóló törvény szerinti, valamint a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló törvény szerinti árvák kiegészítő támogatását,
a honvédelmi adatkezelésekről szóló törvény szerinti, a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló törvény szerinti, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatal személyi állományának jogállásáról szóló törvény szerinti kiegészítő hozzátartozói támogatást,
a hadigondozásról szóló törvény alapján a Tny. 62. §-ában foglaltak szerint megemelendő rendszeres pénzbeli ellátást,
a házastársi pótlékot,
a házastárs után járó jövedelempótlékot,
a nemzeti helytállásért elnevezésű pótlékot,
a nemzeti gondozási díjat és
az egyes személyes szabadságot korlátozó intézkedésekkel vagy semmissé nyilvánított elítéléssel összefüggésben járó – kormányrendelet alapján a Tny. 62. §-ában foglaltak szerint megemelendő – emelést, illetve juttatást, amely után a jogosultnak a nyugellátások és egyes más ellátások 2025. január havi emeléséről szóló 452/2024. (XII. 30.) kormányrendelet 1. §-a alapján emelés járt.
Az emelt összegű fenti ellátásokat a jogosultak már novemberben megkapják a korábbi hónapok különbözeteivel együtt.
Orbán Viktor a nyugdíjemelést már szerdán beharangozta a közösségi oldalán. A kormányfő közölte, hogy átlagosan több mint 51 ezer forintot kapnak a nyugdíjasok.
