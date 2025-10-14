Plusz 90 milliárdot kapnak a kórházak felújításokra

Csaknem 89 milliárd forintos keretösszeggel rendelkező, kórházak, illetve egészségügyi intézmények energetikai korszerűsítését célzó programmal bővül a Jedlik Ányos energetikai program; a kórházak fejlesztését európai uniós forrásból finanszírozzák - mondta az Energiaügyi Minisztérium energetikáért felelős államtitkára hétfőn Budapesten sajtótájékoztatón.

Steiner Attila kiemelte, a jelentős kórház energetikai korszerűsítési program célja, hogy a pályázatot elnyert intézmények hosszú távon is működőképesek maradjanak, és sokkal kevesebbet kelljen költeniük az energiaszámlára. Ennek érdekében a pályázat segítségével az érintett intézményeknél nyílászáró cserét, szigetelést és fűtéskorszerűsítést támogatnak. Közölte, előzetes kalkulációk szerint a 89 milliárd forintos keretösszegből 70 kórházi épületet és 20 mentőállomás épületét tudják majd felújítani. Takács Péter, a Belügyminisztérium egészségügyi államtitkára hangsúlyozta, a Fidesz - Magyar Polgári Párt és KDNP frakciószövetsége és a szuverenista jobboldali nemzeti érzelmű kormány is elkötelezett a magyar egészségügy fejlesztése mellett, legyen szó akár humánerőforrásról, akár finanszírozásról, akár infrastruktúra-fejlesztésről.