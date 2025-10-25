BékemenetHázasság első látásraSztárban Sztár All StarsMegasztár
Ki az az Olívia? Orbán Viktor szerint ő a nap hőse

Orbán Viktor
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 25. 13:25
Orbán Viktor egy újabb videót tett közzé a közösségi oldalán.

Orbán Viktor egy újabb videót osztott meg az október 23-ai ünnepi műsorból. A videóhoz annyit írt: "Olívia a nap legnagyobb hőse. Köszönjük!"

Aki látta a műsort, az tudja, hogy a kislány énekelte el az Apám hitte dalt, amely könnyeket csalt több ezer ember szemébe a Kossuth téren és a közvetítések nézői között is.

