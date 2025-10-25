Ki az az Olívia? Orbán Viktor szerint ő a nap hőse

Orbán Viktor egy újabb videót osztott meg az október 23-ai ünnepi műsorból. A videóhoz annyit írt: "Olívia a nap legnagyobb hőse. Köszönjük!"
Aki látta a műsort, az tudja, hogy a kislány énekelte el az Apám hitte dalt, amely könnyeket csalt több ezer ember szemébe a Kossuth téren és a közvetítések nézői között is.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.