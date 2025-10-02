Hadházy teljesen megőrült, már tényekkel sem lehet megzavarni

Hadházy Ákos újabb bejegyzésében ismét megerősítette azt az állítását, hogy Orbán Viktor fülében "kém fülhallgató" van, amin keresztül súgnak neki a parlamenti beszédeihez. Most azt mondja, hogy már többször is észrevette a "ketyerét", de kezdetben nem akarta nyilvánosságra hozni ezt a megfigyelést, mivel azt hitte, hogy a kormányfő hallásproblémával küzd, és ezt egy politikai ügy helyett magánügynek tartotta.

Mindekivel el akarja hitetni Hdházy, hogy Orbán Viktornak kém fülhallgatója van. Fotó: Kovács Dávid / Bors

Ezután jön Hadházy Ákos kitalációjának a legmeglepőbb része, amikor azt állította, hogy egyik híve hívta fel a figyelmét arra, hogy

Orbán Viktor fülében egy olyan eszköz található, amin keresztül még diktálni is lehet a válaszokat parlamenti viták során, mindezt egy olyan eszközről, ami valójában nem is létezik.

Hadházy kém fülhallgatós ámokfutására Orbán Viktor is reagált

Tegnap reggel kezdte el újra Hadházy az újabb ámokfutását, amikor közösségi oldalán arról írt, hogy egyik híve jelezte neki: Orbán Viktor jobb fülében furcsa dolgot vett észre. Erre a politikus rögtön elkezdett egy egészen hihetetlen történetet felfűzni a sztori köré, és kijelentette, hogy a miniszterelnök fülében egy "kém fülhallgató" van. A történetet pedig még tovább színezte, amikor azt találta mondani, hogy "a háttérben ülő propagandista már ki volt kapcsolva, amikor a folyósón találkoztak" — mindezt olyan állításokkal tette, amelyeknek semmi valós alapja nincsen.

Orbán Viktor természetesen gyorsan reagált a politikus nevetséges vádjaira. A Mandiner riportere rákérdezett, hogy valóban van-e olyan eszköz a kormányfő fülében, ami irányítja és utasításokat ad neki. Orbán pedig egy frappáns videóban viccesen a füléhez nyúlt, majd határozottan kijelentette, hogy nincs semmiféle fülhallgató a fülében.

Orbán Viktor: Hadházy egy félnótás

Hétfő reggel, a Harcosok órájában Orbán Viktor nem rejtette véka alá véleményét Hadházy Ákosról. A kormányfő kendőzetlenül kijelentette, hogy az ellenzéki politikust egyszerűen "bolondnak" tartja, és hozzátette, hogy bolondokkal ő nem vitatkozik.

Én most nem akarom őt bántani, de az egy félnótás, nem lehet komolyan venni

– fogalmazott a miniszterelnök, ezzel egyértelművé téve, hogy nem kíván komoly párbeszédet folytatni egy olyan személlyel, akit nem lehet komolyan venni.