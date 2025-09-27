Cigányozott! A baloldalon is nekimentek az eszét vesztő Hadházynak

A büdös k***va életbe! -írta róla például Ceglédi Zoltán. És ez még nem minden!

Hadházy Ákos Facebook-posztjában a „bánnfyhunyadi cigánypalotákhoz” hasonlította az általa csak „Pusztaverszájnak” nevezett hatvanpusztai birtokot Orbán Viktor édesapjának házát

Konok Péter hozzászólásában azt írta, hogy: „Ez a poszt, ezzel a csodás párhuzammal konkrétan azért született, hogy a tisztelt kommentelők végre jól kicigányozhassák és orsósozhassák magukat, mert az olyan szép, demokratikus dolog? Bravó.”

Ceglédi Zoltán közösségi oldalán reagált Hadházy rasszista bejegyzésére. A politikai elemző a Tisza Párthoz is szólt, kérve őket, hogy olyan jelöltet állítsanak Zuglóban, aki képes legyőzni Hadházyt - írja a Ripost.

Tavaly tavasz óta, Magyar Péter indulása óta most először van bennem lángoló indulat egy »óellenzéki« ellen, tényleg A BÜDÖS K.RVA ÉLETBE MÁR, hogy pont egy szekszárdi állatorvos játszik alá még ennek is, ő nem érti meg, kiket szolgál ki ezzel, mit művel. Fuhh, nagyon mérges lettem. Áradjon a Tisza, bele a kerületembe, most

– írta Ceglédi.

Horn Gábor sem hagyta szó nélkül a történteket, bejegyzésében üzent Hadházy Ákosnak, akinek felhívta a figyelmét arra, hogy „a mai »leleplezés«, ami az Orbán papa és az erdélyi cigány paloták összefüggéseit kutatja, nagyon ciki!! Szerintem nagyon gyorsan le kéne venni az Fb-ről.” Hozzátette, az ilyen összevetéseknek „nincs helye”, ráadásul „semmiféle” alapja sincs . „Indulatokat, gyűlöletet azonban lehet korbácsolni” – húzta alá.

Nem csak a fent említett posztjával zúdította magára a nép haragját Hadházy Ákos a héten. Gyorsan bejárta a sajtót az a keddi, Ferenciek terén történt incidens, amire azután került sor, miután a független országgyűlési képviselő demonstrációja közben megszólalt a belvárosi ferences templom harangja. Hadházy és az agresszív tömegből páran – köztük az egyik zebrajelmezbe öltözött személy – berontottak a templomba. A 15 perces harangszó után Reisz Pál atya kijött a térre egy zsolozsmáskönyvvel a kezében, ahol a tüntetők ellenségesen, sértő kiáltásokkal fogadták az idős szerzetest.