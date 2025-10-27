Szavazzunk vakon – mondja a Tisza, miközben jogellenes adóemelésekre készülhetnek

Vajon ki és miért zárná be őket, ha közzétennék a terveiket? Azért tartanak ettől, mert törvénysértő programot készít a Tisza Párt? - tette fel a kérdést közösségi oldalán Orbán Balázs.

A miniszterelnök politikai igazgatója a Facebook-oldalán osztott meg egy videót, amelyben a Tiszások mások mellett arról beszélgetnék, hogy a kormányprogramjukat nem valószínű, hogy közzéteszik, hiszen azt azt emberek úgy sem olvasnák el... Erre reagálva tette fel a további kérdéseket Orbán Balázs, miszerint:

Csak nem jogellenes adóemelésekre készülnek? Csak nem nyugdíjcsökkentést terveznek a törvényben rögzített emelés helyett? Csak nem a sorkötelezettség visszaállításán dolgoznak, hogy háborúba állítsák az országot Ukrajna oldalán?

Végezetül pedig úgy fogalmazott:

Valószínűleg ezért nem akarják közzétenni a valódi programot. Pedig mi szívesen elolvasnánk. Vagyunk ezzel pár milliónyian.

