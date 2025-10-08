Ázsia ExpresszKaszás NikolettMegasztárOtthon Start Program
Döntött az adatvédelmi hivatal: hatósági ellenőrzés indult a Tisza legújabb adatbotránya kapcsán

PUBLIKÁLÁS: 2025. október 08. 16:01
A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) hivatalból vizsgálódik.

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) hivatalból értesült a potenciálisan bekövetkezetett adatvédelmi incidensről az erről szóló sajtóbeszámolókból – írta a Mandinernek a NAIH a Tisza Párt applikációját érintő adatszivárgás kapcsán, amelynek során csaknem húszezer felhasználó adatai kerülhettek nyilvánosságra.

Tisza Világ Tisza app

A kiszivárgott adatok között megtalálhatók az applikáció adminjainak, a projektek tagjainak, a Tisza-szigetek regisztrálóinak, valamint az egyszerű felhasználók személyes adatai is.

Az adminok között található Myroslav Tokar, aki a LinkedIn adatai szerint ungvári illetőségű webfejlesztő, jelenleg a PettersonApps nevű ukrán cégnél dolgozik, amely mobilalkalmazások fejlesztésére szakosodott és több mint száz embert foglalkoztat. A cég vezérigazgatója Oleh Ostroverkh, aki a Defence Robotics UA nevű civil szervezet felügyelőbizottsági tagja. Ez egy civil nonprofit szervezet, amelyet azzal a céllal hoztak létre, hogy robotikai fejlesztéseket és dróntechnológiákat támogasson az ukrán hadseregben. 

Ahogy Péterfalvi Attila, a NAIH elnöke az ügy kapcsán válaszában írta: 

október 6-án a NAIH hivatalból hatósági ellenőrzést indított 

a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló (EU) 2016/679 rendeletben (a továbbiakban: általános adatvédelmi rendelet) foglalt adatkezelői kötelezettségek teljesítésének a tárgyában.”

A hatósági ellenőrzés lezárultáig azonban a Hatóság nem tud további információval szolgálni – írta Péterfalvi.

